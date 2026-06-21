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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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4013
Время на прочтение
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Конфликт между Польшей и Украиной: в МИД ответили, прибудет ли Зеленский в Гданьск

В понедельник, 22 июня, команда главы МИД Украины должна рассказать президенту о готовности к конференции в Польше.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

На фоне нового напряжения между Украиной и Польшей Владимир Зеленский 22 июня примет свое решение, будет ли участвовать в Конференции по восстановлению Украины URC2026 в Гданьск, которая запланирована на 25-26 июня.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига в эфире телемарафона.

По его словам, в понедельник его команда должна рассказать президенту о готовности к конференции.

«В понедельник, я думаю, что мы будем докладывать опять же президенту Украины о готовности к этой конференции, о последствиях тех или иных решений и о модальности ее проведения. И по результатам этого президент примет это решение», — сказал Сибига.

Также он прокомментировал решение президента Польши Навроцкого забрать у Зеленского Орден Белого Орла. Он отметил, что многие партнеры Украины осудили действия польского президента.

Навроцкий забрал у Зеленского Орден Белого Орла — последние новости

20 июня президент Кароль Навроцкий решил окончательно лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла – высшей государственной награды Польши.

В знак протеста Владимир Зеленский направил через Новую почту президенту Навроцкому подаренный бывшим президентом Польши Дудой 2023 года.

В знак поддержки Зеленского бывшие президенты и известные политики начали массово возвращать свои польские награды. Вечером 20 июня Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко публично заявили о возвращении Польши своим орденам Белого Орла.

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Дата публикации
Количество просмотров
4013
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