Конфликт между Польшей и Украиной: в МИД ответили, прибудет ли Зеленский в Гданьск

Владимир Зеленский / © Associated Press

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На фоне нового напряжения между Украиной и Польшей Владимир Зеленский 22 июня примет свое решение, будет ли участвовать в Конференции по восстановлению Украины URC2026 в Гданьск, которая запланирована на 25-26 июня.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига в эфире телемарафона.

По его словам, в понедельник его команда должна рассказать президенту о готовности к конференции.

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«В понедельник, я думаю, что мы будем докладывать опять же президенту Украины о готовности к этой конференции, о последствиях тех или иных решений и о модальности ее проведения. И по результатам этого президент примет это решение», — сказал Сибига.

Также он прокомментировал решение президента Польши Навроцкого забрать у Зеленского Орден Белого Орла. Он отметил, что многие партнеры Украины осудили действия польского президента.

Навроцкий забрал у Зеленского Орден Белого Орла — последние новости

20 июня президент Кароль Навроцкий решил окончательно лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла – высшей государственной награды Польши.

В знак протеста Владимир Зеленский направил через Новую почту президенту Навроцкому подаренный бывшим президентом Польши Дудой 2023 года.

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В знак поддержки Зеленского бывшие президенты и известные политики начали массово возвращать свои польские награды. Вечером 20 июня Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко публично заявили о возвращении Польши своим орденам Белого Орла.

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