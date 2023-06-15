Конфликт между руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и Министерством обороны РФ вступает в решающую фазу. 1 июля заканчивается соглашение, подписанное между бойцами ПИК и российским военным ведомством.

Об этом говорится в строительстве британской разведки.

"10 июня 2023 года Министерство обороны России требовало от членов так называемых "добровольческих формирований", таких как "Группа Вагнера", подписывать контракты непосредственно с Министерством обороны, и этот шаг прямо одобрил президент Путин на телевидении 13 июня 2023 года. Однако 14 июня 2023 года года Пригожин заявил, что "ни один из бойцов Вагнера не готов снова встать на путь позора". Поэтому они не подпишут контракты", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в США считают, что конфликт между руководителем ПИК "Вагнер" Евгением Пригожиным и руководством РФ еще больше расшатывает возможности оккупационной армии на фронте.

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