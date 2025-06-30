- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 8893
- Время на прочтение
- 1 мин
Конфликт между РФ и Азербайджаном накаляется: в Баку задержали сотрудников ФСБ под прикрытием
Азербайджанская полиция задержала двух агентов российской ФСБ, работавших под прикрытием в редакции пропагандистского агентства Sputnik в Баку.
В понедельник утром силовики Азербайджана провели операцию в офисе агентства Sputnik Азербайджан – местного подразделения российского медиахолдинга Россия сегодня.
Как сообщает агентство APA, в результате спецоперации были задержаны два сотрудника ФСБ России, работавшие в редакции.
Этот инцидент произошел после того, как в феврале Азербайджан приостановил деятельность Sputnik Азербайджана. Решение имело целью обеспечить паритет в присутствии государственных СМИ: количество журналистов агентства в Баку должно было соответствовать числу представителей азербайджанского агентства АЗЕРТАДЖ в России. Впрочем, редакция Sputnik продолжала работать, игнорируя распоряжение властей.
На фоне обострения отношений между Баку и Москвой разразился новый дипломатический скандал. Российские СМИ ранее сообщили о массовом задержании более 50 человек азербайджанского происхождения в Свердловской области РФ. Задержание якобы связано с делом 2001 года, а два человека погибли во время следственных действий.
В ответ Азербайджан объявил о полной отмене российских культурных мероприятий на своей территории. Как пояснили в Баку, это реакция на действия российских силовиков, считающихся в Азербайджане этнически мотивированными и насильственными.