Конфликт между РФ и Азербайджаном накаляется: в Баку задержали сотрудников ФСБ под прикрытием

Флаг Азербайджана. / © Associated Press

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В понедельник утром силовики Азербайджана провели операцию в офисе агентства Sputnik Азербайджан – местного подразделения российского медиахолдинга Россия сегодня.

Как сообщает агентство APA, в результате спецоперации были задержаны два сотрудника ФСБ России, работавшие в редакции.

Этот инцидент произошел после того, как в феврале Азербайджан приостановил деятельность Sputnik Азербайджана. Решение имело целью обеспечить паритет в присутствии государственных СМИ: количество журналистов агентства в Баку должно было соответствовать числу представителей азербайджанского агентства АЗЕРТАДЖ в России. Впрочем, редакция Sputnik продолжала работать, игнорируя распоряжение властей.

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На фоне обострения отношений между Баку и Москвой разразился новый дипломатический скандал. Российские СМИ ранее сообщили о массовом задержании более 50 человек азербайджанского происхождения в Свердловской области РФ. Задержание якобы связано с делом 2001 года, а два человека погибли во время следственных действий.

В ответ Азербайджан объявил о полной отмене российских культурных мероприятий на своей территории. Как пояснили в Баку, это реакция на действия российских силовиков, считающихся в Азербайджане этнически мотивированными и насильственными.