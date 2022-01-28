Стрельба на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном: конфликт удалось уладить

Стрельба на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном: конфликт удалось уладить

Конфликт между странами 27 января вспыхнул в очередной раз.

Сегодня, 27 января, на границе Таджикистана и Кыргызстана снова началась перестрелка между пограничниками двух стран.

Об этом сообщает кыргызстанская служба "Радио Свобода".

Инцидент произошел в местностях Торт-Кочо и Чир-Добо на киргизско-таджикской границе. Ситуацию на этом участке границы называют напряженной. К месту конфликта стягивают военных.

Пограничная служба Кыргызстана заявила, что таджикская сторона использует минометы и гранатометы.

Как отмечает Sputnik в Таджикистан, в зоне конфликта объявлено казарменное положение, туда Душанбе направляет все силы безопасности, армию и МВД.

Затем заместитель полномочного представителя правительства Кыргызстана в Баткенской области Марифжан Тулаев заверил, что с таджикской стороны огонь прекратился.

Не договорились

Однако вскоре стороны снова возобновили обстрелы позиции друг друга. В заявлении пограничных войск Таджикистана обвиняют кыргызстанскую сторону, которая якобы не прибыла для переговоров.

"Зато в 18 часов 10 минут местного времени со стороны киргизских пограничников, занявших огневые позиции, был открыт огонь из существующего стрелкового вооружения по мирным гражданам Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.

Кыргызстан в свою очередь обвиняет именно таджикскую сторону в нарушении договоренностей о прекращении огня и новых обстрелах.

Таким образом, сейчас интенсивность огня возрастает.

Жертвы

По данным издания, трое военных Таджикистана были ранены. Позже власти Таджикистана сообщили, что в результате стрельбы пострадали шесть их граждан.

В Минздраве Кыргызстана рассказали, что во время стрельбы пострадали четверо их военных.

Как сообщила таджикская медиагруппа ASIA-Plus, один человек погиб в ходе конфликта. Житель таджикского села на границе с Кыргызстаном Обидчон Туйчиев скончался в результате полученных ранений: снаряд, выпущенный с кыргызской стороны, попал в его дом. По информации издания, во время конфликта были ранены 13 граждан Таджикистана, из них - 11 военных.

В Минздраве Кыргызстана рассказали, что во время стрельбы пострадали четверо их военных. Позже поступили сообщения о еще четверых пострадавших со стороны Кыргызстана. Всего ранены 7 кыргызских военных.

Кыргызская сторона эвакуирует жителей приграничных с Таджикистаном районов.

Почему возник конфликт

Кыргызские СМИ причиной конфликта называют строительные работы на приграничной территории, которые начал Таджикистан. В результате работ была перекрыта дорога.

В свою очередь таджикские СМИ уверяют, что столкновения вспыхнули из-за того, что автомобили таджикистанцев забросали камнями. Между жителями обеих стран произошла потасовка, которая затем переросла в стрельбу между пограничниками.

Итог

После первого неудачного этапа переговоров стороны вновь приступили к разговору о примирении. Состоялся телефонный разговор между директором пограничной службы Кыргызстана Уларбеком Шаршеевым и командующим пограничными войсками Таджикистана Раджабали Рахмонали.

Как сообщил Sputnik Таджикистан, представители Таджикистана и Кыргызстана встретились для переговоров. По информации издания, по состоянию на 28 января 03:00 ночи по местному времени (00:00 по киевскому времени) Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе.

Председатель Согдийской области Таджикистана в комментарии "Азия-Плюс" заявил, что стрельба на таджикско-кыргызской границе полностью прекращена. Стороны достигли договорённости об отводе переброшенных сил в места неизменной дислокации.

"Окончательные данные о раненых и погибших уточняются", - сказал чиновник.

По его словам, переговоры продолжаются, в них участвуют представители правоохранительных органов двух стран и председатели приграничных районов.

Напомним, что последний конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном произошел в апреле этого года.

Дело в том, что 40% границ между странами до сих пор не демаркированы и именно из-за этого происходят стычки.Что не поделили Таджикистан и Кыргызстан, читайте в материале ТСН.ua.