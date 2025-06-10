Конфликт между Украиной и Венгрией: Зеленского обвиняют во вмешательстве в выборы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский

Реклама

Напряжение в отношениях между Украиной и Венгрией продолжает расти. Представитель венгерского правительства Золтан Ковач обвинил президента Украины Владимира Зеленского в открытой агитации в поддержку венгерской оппозиционной партии «Тиса», назвав это вмешательством во внутренние дела страны.

Об этом он написал в социальной сети X в ответ на интервью украинского лидера.

Заявления Ковача стали реакцией на слова президента Зеленского, который в одном из интервью указал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы использует тему войны в Украине для собственной политической выгоды. Представитель Будапешта считает, что такими высказываниями Зеленский пытается «заискиваться» к элитам Европейского Союза и одновременно требует от других стран финансировать «его войну».

Реклама

Ковач также выразил удивление тем, что лидер страны, не являющейся членом ЕС, «читает лекции венграм перед их голосованием на публичном голосовании Voks 2025 по членству Украины в ЕС».

Ковач категорически подчеркнул, что президент Зеленский «явно не замечает основного факта», что премьер-министр Орбан, как избранный лидер Венгрии, будет всегда отстаивать ключевые национальные интересы безопасности именно Венгрии, а не Украины.

«Позвольте мне выразиться прямо: нет, членство Украины в ЕС не является одним из этих интересов, независимо от того, что может сказать Зеленский», — отметил Ковач.

В своем сообщении венгерский спикер также процитировал слова Зеленского о том, что «Виктор [Орбан — ред.] совершает историческую ошибку». По его мнению, таким образом украинский президент пытается «подлеститься» к европейской элите, а такой тон недопустим со стороны лидера страны-нечлена ЕС.

Реклама

«Возможно, ему следует сначала проверить, кто действительно является членом ЕС», — добавил Ковач.

Напомним, Зеленский в интервью венгерским журналистам заявил, что политика премьера Орбана является антиукраинской, манипулятивной и работает в интересах Кремля. Это может иметь серьезные последствия как для отношений Киева и Будапешта, так и безопасности Европы в целом.