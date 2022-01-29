"Конфликт не есть неизбежен. Остаются время и пространство для дипломатии" — глава Пентагона

"Конфликт не есть неизбежен. Остаются время и пространство для дипломатии" — глава Пентагона

США остаются преданными делу о помощи Украине, в том числе путем оказания военной поддержки.

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что до сих пор существуют возможности предотвратить масштабную агрессию России против Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Пентагоне, — пишет Укринформ.

"Конфликт не есть неизбежен. До сих пор остаются время и пространство для дипломатии", — подчеркнул он.

Глава Пентагона заявил, что Соединенные Штаты Америки, а также союзники и партнеры предложили России путь прекращения кризиса и укрепления безопасности, и минобороны США продолжит поддерживать эти дипломатические усилия.

По его словам, США остаются преданными делу о помощи Украине, в том числе путем предоставления военной поддержки. Остин напомнил, что с 2014 года США обеспечили $2,7 млрд оборонной помощи Украине, а за прошедший год поддержка составляла $650 млн. В декабре президент Байден утвердил дополнительные $200 млн, что обеспечило предоставление Украине ракет Javelin, другого противотанкового оружия, гранатометов, артиллерийских и стрелковых боеприпасов

Остин также акцентировал, что Соединенные Штаты будут стоять бок о бок с европейскими союзниками. Это, по его словам, включает в себя усиление безопасности восточного фланга НАТО.

По просьбе поделиться оценками возможного наступления РФ, министр обороны США напомнил, что на границе с Украиной до сих пор остается более 100-тысячный контингент российских войск, и дальнейшее их скопление увеличивает возможные варианты действий Москвы.

Он также отметил, что пока неизвестно, какое решение принял Путин, однако Пентагон будет сохранять фокус внимания на ситуации.

Напомним:

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