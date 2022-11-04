Конфликт обостряется: КНДР и Южная Корея подняли в воздух десятки военных самолетов

Напряжение в военном противостоянии между двумя Кореями нарастает с каждым днем.

Южная Корея подняла по тревоге 80 истребителей из-за активизации Воздушных сил КНДР — южнокорейские радары зафиксировали в небе более 180 северокорейских военных самолетов.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Агентство указывает, что эта активизация вызвана продолжающимися совместными военными учениями авиации Южной Кореи и США под названием "Бдительный шторм" (Vigilant Storm). В них задействовано более 240 самолетов.

Масштабные военно-воздушные учения Vigilant Storm проходят на фоне подготовки КНДР к новому ядерному испытанию. Из-за серии запусков баллистических ракет Пхеньяном союзники продолжили обучение, хотя они должны были завершиться 4 ноября.

Пхеньян активно протестует против этих учений. Северная Корея с 2 ноября запустила в Японское море не менее 30 ракет. Одна из них вышла из строя во время полета. Сеул отвечает на это своими пусками ракет.

Напомним, войска КНДР с конца сентября активизировали запуски баллистических ракет. Причиной называли военные учения США и Южной Кореи. 11 октября в КНДР заявили, что провели имитацию ядерных ударов по Южной Корее.

КНДР запустила четвертую ракету в сторону Японского моря | Новости мира

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