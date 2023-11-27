Конфликт обостряется: КНДР разрывает военное соглашение с Южной Кореей и усиливает границу

Южная Корея приостановила действие части военного соглашения между двумя Кореями с 2018 года.
Власти Южной Кореи заявили, что Северная Корея восстанавливает передовые охранные посты, которые она ликвидировала в предыдущий период сближения между Кореей, углубляя напряженность, возникшую из-за недавнего запуска Северной территорией спутника-разведчика.
Об этом пишет издание Independent.
Издание напоминает, что две Кореи ранее демонтировали или разоружили 11 своих охранных постов на своей сильно укрепленной границе в соответствии с соглашением 2018 года, целью было облегчить военное противостояние на линии фронта. Однако соглашение находится под угрозой срыва, поскольку обе Кореи открыто угрожают его нарушить на фоне роста вражды из-за запуска спутника КНДР.
После того, как в минувший вторник Северная Корея заявила о размещении своего первого военного спутника-шпиона на орбите, Южная Корея заявила, что в ответ частично приостановит соглашение и возобновит переднее воздушное наблюдение.
Там назвали свой шаг "минимальной оборонной мерой" в ответ на запуск, который, по словам властей, связан с намерением КНДР усовершенствовать свои ракетные технологии, а также создать систему космического наблюдения.
Северная Корея немедленно подвергла критике решение Южной Кореи, заявив, что она разместит мощное оружие на границе взаимно.
"Отныне наша армия никогда не будет связана военным соглашением между Севером и Югом. Мы откажемся от мер, предпринятых для снижения напряженности в военной сфере во всех пространствах: на суше, на море и в воздухе, а также развернем более мощные вооруженные силы и военной техники нового типа в регионе вдоль военно-демаркационной линии", — говорится в тексте сообщения северокорейского агентства ЦТАК.
Япония, США и Южная Корея провели совместные учения
Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония совместно провели военно-морские учения в водах к югу от Корейского полуострова, чтобы укрепить свою оборонную позицию против новых ядерных и ракетных угроз Северной Корее.
Об этом сообщает Yonhap.
Учения прошли в юго-восточных водах у острова Чеджу с участием американского атомного авианосца USS Carl Vinson. Эсминцы ВМС Южной Кореи, оснащенные боевой системой Aegis, и эсминцы класса Murasame Морских сил самообороны Японии присоединились к учениям противовоздушной обороны и морского флота.
Обучение было проведено для укрепления общего потенциала и объединенной оборонной позиции трех стран против растущей ядерной и ракетной угрозы Северной Кореи после запуска ею военного разведывательного спутника.
Напомним:
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил снимки американских военных баз, которые зафиксировал запущенный из Пхеньяна новый разведывательный спутник.
Отмечается, что Ким Чен Ин лично просматривал снимки во время посещения в пятницу центра управления Национального управления аэрокосмических технологий (NATA) в Пхеньяне.
На снимках видны военные объекты в Сеуле, Мокпхо, Кунсане, Пхентхеке и Осане. Некоторые кадры были зафиксированы 24 ноября, в момент пролета спутника над полуостровом с обозначением точных локаций.
Reuters пишет, что на одном из таких снимков был изображен американский авианосец Carl Vinson, прибывший в Пуссан 21 ноября.
Высшие дипломаты Японии, Южной Кореи и США выступили в пятницу и решительно осудили запуск спутника за его дестабилизирующее влияние на регион.
В США считают, что это нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. В то же время, в Reuters со ссылкой на аналитиков констатируют, что возможности спутника-шпиона не проверили должным образом.
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