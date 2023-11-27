Конфликт обостряется: КНДР разрывает военное соглашение с Южной Кореей и усиливает границу

Южная Корея приостановила действие части военного соглашения между двумя Кореями с 2018 года.

Власти Южной Кореи заявили, что Северная Корея восстанавливает передовые охранные посты, которые она ликвидировала в предыдущий период сближения между Кореей, углубляя напряженность, возникшую из-за недавнего запуска Северной территорией спутника-разведчика.

Об этом пишет издание Independent.

Издание напоминает, что две Кореи ранее демонтировали или разоружили 11 своих охранных постов на своей сильно укрепленной границе в соответствии с соглашением 2018 года, целью было облегчить военное противостояние на линии фронта. Однако соглашение находится под угрозой срыва, поскольку обе Кореи открыто угрожают его нарушить на фоне роста вражды из-за запуска спутника КНДР.

После того, как в минувший вторник Северная Корея заявила о размещении своего первого военного спутника-шпиона на орбите, Южная Корея заявила, что в ответ частично приостановит соглашение и возобновит переднее воздушное наблюдение.

Там назвали свой шаг "минимальной оборонной мерой" в ответ на запуск, который, по словам властей, связан с намерением КНДР усовершенствовать свои ракетные технологии, а также создать систему космического наблюдения.

Северная Корея немедленно подвергла критике решение Южной Кореи, заявив, что она разместит мощное оружие на границе взаимно.

Фото: Associated Press

"Отныне наша армия никогда не будет связана военным соглашением между Севером и Югом. Мы откажемся от мер, предпринятых для снижения напряженности в военной сфере во всех пространствах: на суше, на море и в воздухе, а также развернем более мощные вооруженные силы и военной техники нового типа в регионе вдоль военно-демаркационной линии", — говорится в тексте сообщения северокорейского агентства ЦТАК.

Япония, США и Южная Корея провели совместные учения

Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония совместно провели военно-морские учения в водах к югу от Корейского полуострова, чтобы укрепить свою оборонную позицию против новых ядерных и ракетных угроз Северной Корее.

Об этом сообщает Yonhap.

Учения прошли в юго-восточных водах у острова Чеджу с участием американского атомного авианосца USS Carl Vinson. Эсминцы ВМС Южной Кореи, оснащенные боевой системой Aegis, и эсминцы класса Murasame Морских сил самообороны Японии присоединились к учениям противовоздушной обороны и морского флота.

Обучение было проведено для укрепления общего потенциала и объединенной оборонной позиции трех стран против растущей ядерной и ракетной угрозы Северной Кореи после запуска ею военного разведывательного спутника.

Напомним:

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил снимки американских военных баз, которые зафиксировал запущенный из Пхеньяна новый разведывательный спутник.

Отмечается, что Ким Чен Ин лично просматривал снимки во время посещения в пятницу центра управления Национального управления аэрокосмических технологий (NATA) в Пхеньяне.

На снимках видны военные объекты в Сеуле, Мокпхо, Кунсане, Пхентхеке и Осане. Некоторые кадры были зафиксированы 24 ноября, в момент пролета спутника над полуостровом с обозначением точных локаций.

Reuters пишет, что на одном из таких снимков был изображен американский авианосец Carl Vinson, прибывший в Пуссан 21 ноября.

Высшие дипломаты Японии, Южной Кореи и США выступили в пятницу и решительно осудили запуск спутника за его дестабилизирующее влияние на регион.

В США считают, что это нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. В то же время, в Reuters со ссылкой на аналитиков констатируют, что возможности спутника-шпиона не проверили должным образом.

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