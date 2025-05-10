ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
482
Время на прочтение
1 мин

Конфликт Пакистана и Индии: кто уже открыто намекает на применение ядерного оружия

Пакистан созвал заседание Национального командного органа, контролирующего ядерный арсенал.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Пакистан объявил о начале военной операции против Индии

Пакистан объявил о начале военной операции против Индии / © Associated Press

После начала военной операции против Индии премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф инициировал срочное заседание Национального командного органа, отвечающего за ядерный арсенал страны.

Об этом пишет Reuters.

Премьер объявил о созыве заседания высшего органа гражданских и военных чиновников, принимающего ключевые решения в сфере национальной безопасности, в частности, связанных с ядерным арсеналом страны.

Напомним, Пакистан объявил о начале военной операции «Буньян ан-Марсус» в ответ на провокации Индии. Обе стороны обменялись ракетными ударами.

В то же время, Индия заявила об «откровенной эскалации» конфликта и обвинила Пакистан в атаке дронами, которые, однако, уничтожила индийская армия. Ее военные также нанесли удары по Пакистану. В Исламабаде говорят, что эти обстрелы произошли еще до начала операции.

Последнее обострение началось с атаки в индийском регионе Джамму и Кашмир. 22 апреля боевики обстреляли десятки туристов. Теракт унес жизни 26 человек: одного гражданина Непала и 25 граждан Индии.

После этого в течение около двух недель на границе Пакистана и Индии продолжалась стрельба. Обе стороны обвиняли друг друга в провокациях.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
482
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie