Конфликт Пакистана и Индии: кто уже открыто намекает на применение ядерного оружия

Пакистан объявил о начале военной операции против Индии / © Associated Press

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После начала военной операции против Индии премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф инициировал срочное заседание Национального командного органа, отвечающего за ядерный арсенал страны.

Об этом пишет Reuters.

Премьер объявил о созыве заседания высшего органа гражданских и военных чиновников, принимающего ключевые решения в сфере национальной безопасности, в частности, связанных с ядерным арсеналом страны.

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Напомним, Пакистан объявил о начале военной операции «Буньян ан-Марсус» в ответ на провокации Индии. Обе стороны обменялись ракетными ударами.

В то же время, Индия заявила об «откровенной эскалации» конфликта и обвинила Пакистан в атаке дронами, которые, однако, уничтожила индийская армия. Ее военные также нанесли удары по Пакистану. В Исламабаде говорят, что эти обстрелы произошли еще до начала операции.

Последнее обострение началось с атаки в индийском регионе Джамму и Кашмир. 22 апреля боевики обстреляли десятки туристов. Теракт унес жизни 26 человек: одного гражданина Непала и 25 граждан Индии.

После этого в течение около двух недель на границе Пакистана и Индии продолжалась стрельба. Обе стороны обвиняли друг друга в провокациях.

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