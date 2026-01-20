Конфликт по Гренландии: может ли Европа пойти на конфликт с Трампом

Дональд Трамп / © Associated Press

Риторика президента США Дональда Трампа по отношению к Гренландии поставила Европу перед сложным выбором: пойти на открытое противостояние с Вашингтоном или искать путь к деэскалации, даже уступая принципам.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Заявления Трампа, которые в Европе воспринимают как попытку давления на Данию – одного из наиболее лояльных союзников США по НАТО – вызвали волну возмущения среди европейских политиков. Раздаются призывы к жесткому ответу, в частности с применением так называемой "торговой базуки" ЕС – масштабных экономических контрмер против США.

Впрочем, эксперты предостерегают: полноценная торговая война с Вашингтоном может иметь для Европы более болезненные последствия, чем для Соединенных Штатов.

Европейское раздражение и предел давления

Европейские лидеры все более откровенно признают, что стратегия “умиротворения” Трампа – комплименты, дипломатические уступки и демонстрация лояльности – не сработала. Напротив, это лишь укрепило убеждение американского президента в слабости союзников, что подталкивает его к более жесткому давлению.

При этом аргументация Трампа по поводу "необходимости" Гренландии для безопасности США вызывает сомнения даже среди американских специалистов. Бывший чиновник Госдепартамента США Фрэнк Роуз напоминает, что действующее оборонное соглашение между США и Данией еще с 1951 года дает Вашингтону чрезвычайно широкие возможности на острове – без необходимости менять суверенитет Гренландии.

Ставка Трампа – не только на торговлю

Ключевая проблема для Европы состоит в том, что Трамп не отделяет экономику от безопасности. Торговля, оборона, НАТО, поддержка Украины – все это он рассматривает как инструмент давления.

Министр финансов США Скотт Бессент откровенно заявил: в Вашингтоне рассчитывают, что Европа не рискнет обострять конфликт, поскольку слишком зависит от американской военной мощи – как в рамках НАТО, так и в вопросе помощи Украине.

Для Польши и стран Балтии выбор особенно драматичен: поддержание принципа территориальной целостности против риска потерять американские гарантии безопасности от России. Аналогичные дилеммы появляются и перед другими государствами ЕС.

Раскол внутри Европы

Европа показывает отсутствие единого фронта. Италия, чья экономика, по данным аналитиков Bruegel, является одной из самых уязвимых к торговой войне с США, не присоединилась к инициативе Франции, Германии и Великобритании по символическому размещению военных в Гренландии.

Даже ограниченное присутствие европейских военных в Нууке, которая должна была стать демонстрацией решимости, скорее подчеркнула слабость Европы – и дала Трампу дополнительный аргумент для тарифных угроз.

Великобритания, отправившая только одного офицера, также оказалась среди стран, которым угрожают пошлинами. Премьер Кир Стармер назвал такую реакцию США "неправильной", но в то же время четко дал понять: Лондон не готов к конфронтации, которая может ударить по экономике, инвестициям и критически важному сотрудничеству в сфере безопасности и разведки.

Решится ли Европа на конфликт

Аналитики сходятся во мнении: Европа слишком слаба и слишком зависима от США, чтобы выиграть масштабную торговую войну, которая неизбежно выйдет за рамки тарифов.

Самая большая надежда Брюсселя – на внутреннее сопротивление самих США. Часть республиканцев уже критикует готовность Трампа рисковать НАТО ради личного геополитического проекта.

Не последнюю роль в его настойчивости играет и символизм: аннексия Гренландии сделала бы Трампа первым президентом США со времен Уильяма Мак-Кинли, существенно расширившим территорию страны. Сам Трамп даже связывал свою "гренландскую инициативу" с отказом Нобелевского комитета присудить ему премию мира.

В итоге, спор вокруг Гренландии все меньше касается принципов международного права и все больше – баланса сил, в котором Европа рискует оказаться более слабой стороной.

Напомним, Трамп подверг резкой критике Данию за неспособность сдержать вроде бы российскую угрозу в Гренландии. Президент США заявил, что Копенгаген в течение 20 лет игнорировал призывы НАТО по укреплению безопасности стратегического острова и подчеркнул, что теперь Вашингтон берет ситуацию под собственный контроль.