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Конфликт Польши и Украины: в Варшаве заговорили о возможном понижении поддержки Киева

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Конфликт Польши и Украины: в Варшаве заговорили о возможном понижении поддержки Киева

Польский и украинский флаги / Фото: Associated Press

По последним опросам, польское общество уменьшило свою поддержку украинцам.

Министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сэнк заговорил о возможном снижении поддержки Польшей Украины на фоне напряженных отношений.

Об этом он сказал в интервью PAP.

Будет ли Польша в дальнейшем поддерживать Украину – это вроде бы зависит от общества. Если оно будет против, Варшава не сможет пойти против своих граждан, пояснил министр.

"Мы хотели бы и дальше поддерживать Украину, но – чтобы это было возможно – мы должны иметь поддержку польского народа в этом вопросе. Поэтому, если не будет поддержки со стороны польского народа, нам будет трудно продолжать поддерживать Украину так, как мы это делали до сих пор ", – заявил Шинковский вель Сенк.

Он добавил, что Польша тверда в решении не отменять запрета на импорт украинской агропродукции.

"Действия Украины не производят на нас впечатления, но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение. Это видно из опросов, уровня общественной поддержки дальнейшей помощи Украине. И это вредит самой Украине", — считает он.

Как сообщалось ранее, Польша сократит помощь украинским беженцам на фоне "зернового кризиса".

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Дата публикации
Просмотры
2727
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