Конфликт с Сеулом лишил ВСУ перспективной разработки?: оборонная компания внезапно прекратила сотрудничество

Южная Корея / © Associated Press

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Южнокорейский оборонный стартап Newtype Industries, который тестировал в Украине программное обеспечение на основе искусственного интеллекта для артиллерии, прекратил сотрудничество с украинскими военными. В компании считают, что причиной стало обострение дипломатических отношений между Киевом и Сеулом.

Об этом пишет издание The Diplomat со ссылкой на генерального директора Newtype Industries Сенвона (Джо) Чо.

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По словам Чо, в середине октября украинский представитель, координировавший взаимодействие с компанией, сообщил ему о распоряжении сверху прекратить все работы в этом направлении. Кто именно отдал такой приказ и по каким соображениям, пока неизвестно.

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Руководитель стартапа убежден, что это решение связано с дипломатическим спором между Украиной и Южной Кореей. Он возник после того, как Киев обнародовал информацию о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных.

«Главной причиной прекращения сотрудничества стал дипломатический конфликт между Южной Кореей и Украиной», — заявил Чо.

После последнего контакта с украинскими партнерами в середине октября связь с ними, по словам руководителя компании, полностью прервалась. В результате запланированные испытания, получение отзывов от военных и переговоры о внедрении разработки были отменены или отложены на неопределенный срок. Newtype также прекратила поиск новых партнеров в Украине.

Какую технологию утратили украинские военные

Компания Newtype Industries разработала программное обеспечение Barbara на основе искусственного интеллекта, предназначенное для улучшения целеуказания и обмена информацией между артиллерийскими подразделениями.

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Система преобразует голосовые сообщения военных, записанные на смартфон, в структурированные отчеты для офицеров управления огнем. Она также способна выявлять вероятно ошибочные координаты и предупреждать о возможных целях в гражданских зонах. В то же время окончательное решение об открытии огня остается за человеком.

В августе Newtype назвали первым южнокорейским оборонным стартапом, проводящим испытания своей разработки в Украине. Компания сотрудничала с двумя украинскими подразделениями и рассчитывала завершить тестирование к концу 2026 года.

Что говорят дипломаты?

Официального подтверждения того, что прекращение сотрудничества с Newtype Industries стало следствием дипломатического конфликта, нет. Министерство иностранных дел Украины отказалось комментировать ситуацию, отметив, что не высказывается по поводу частных инициатив.

В то же время в МИД Южной Кореи заявили, что вопрос об оказании помощи Украине будет рассматриваться отдельно от спора между двумя странами. Некоторые аналитики также считают, что конфликт не обязательно будет иметь долгосрочные последствия для двусторонних отношений.

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Однако история Newtype демонстрирует уязвимость частных оборонных проектов, которые зависят от личных контактов с военными и не имеют полноценной государственной поддержки. По оценкам аналитиков, сотрудничество южнокорейских стартапов с Украиной пока остается единичной практикой, без системных механизмов совместных разработок и закупок.

От прекращения сотрудничества могут пострадать обе стороны: Украина теряет возможность испытывать новую технологию в боевых условиях, а южнокорейские производители — доступ к уникальной среде для тестирования своей продукции.

У Newtype Industries пока нет планов и конкретных сроков возобновления работы в Украине. В компании не исключают пересмотр этого решения, если отношения между Киевом и Сеулом нормализуются.

Конфликт между Киевом и Сеулом — что известно

Напомним, напряженность в отношениях между Киевом и Сеулом возникла после того, как президент Владимир Зеленский обнародовал информацию о двух военнослужащих КНДР, взятых в плен украинскими войсками во время боев в Курской области в январе 2025 года. Украина сообщила о готовности передать их Южной Корее.

Сеул обвинил украинскую сторону в нарушении договоренностей о конфиденциальности. По утверждению южнокорейских властей, информацию следовало держать в секрете для защиты самих военнопленных и их семей, которые остаются в Северной Корее.

На фоне конфликта Сеул отозвал из Украины восьмерых сотрудников своей дипломатической миссии. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил, что это решение было вынужденным из-за отсутствия, по мнению южнокорейской стороны, надлежащих шагов со стороны Украины по урегулированию ситуации.

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий ранее сообщил, что Украина через закрытые дипломатические каналы ведет переговоры с Южной Кореей, чтобы урегулировать напряженность в двусторонних отношениях.

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