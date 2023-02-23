Конфликт Шойгу и Пригожина играет на руку Украине: Буданов рассказал почему

Он отметил, что готов помочь Пригожину и Шойге уничтожить друг друга.

Конфликт между российским министром обороны Сергеем Шойгу и олигархом, основателем ППК "Вагнера" Евгением Пригожиным играет на руку Украине. Более того — он приближает нашу победу.

Об этом руководитель украинского ГУР Кирилл Буданов сказал в интервью Украинской правде.

Он говорит, что даже готов помочь Пригожину и Шойгу одновременно, чтобы они уничтожили друг друга.

"Чем больше будет ссор и серьезных конфликтов внутри их системы, тем быстрее придет наша победа", — сказал Буданов.

Главный разведчик говорит, что снятие генерала Сергея Суровикина с должности командующего войной стало результатом интриг начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. По словам Буданова, единственное, что Суровикину предъявили правильно, – это ненормальный расход запасов ракет и доведение их почти до нуля.

"Они нарисовали картину, что исключительно из-за Суровикина был потерян Херсон. Только из-за Суровикина — страшные потери РФ. Исключительно из-за него возникли проблемы наркомании и алкоголизма в армии", — подчеркнул глава ГУР.

Напомним, Пригожин обвинил министра обороны Шойгу и главу Генштаба Герасимова в попытке уничтожить его военную компанию и приравнял это к предательству родины. Владелец ППК "Вагнер" жалуется, что министр обороны и глава Генштаба РФ запретили передавать боеприпасы наемникам компании.

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