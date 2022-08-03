Конфликт в Нагорном Карабахе: какая роль Турции и введет ли Эрдоган войска

С начала Карабахского конфликта Турция полностью поддерживала Азербайджан. Кроме того, Анкара издавна враждует с противником Баку – Арменией. В частности, у страны напряжены отношения из-за геноцида армян, совершенного в Османской империи 1915 года. Анкара категорически отрицает факт геноцида.

Тем не менее, пока Анкара не готова открыто ввести свои войска в регион. Об этом в эксклюзивном комментарии для ТСН.ua рассказал военный эксперт Петр Черник.

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"Я не думаю, что турецкие солдаты примут участие в прямом столкновении, но Азербайджан "будет накачиваться" турецкими беспилотными системами. "Байрактар" зарекомендовал себя как один из лучших беспилотников среднего класса. Он может нести до четырех управляемых ракет или самонаводящихся бомб", – отмечает эксперт.

По его словам, Турция сама по себе достаточно мощным милитарным государством, которое может производить такие истребители, таких как С-16. Кроме того, у турков есть целое семейство собственных подлодок и целый ряд вооружений со стрелковым оружием включительно.

"Не сомневается, что Азербайджан будет насыщаться турецким оружием, и не только оружием, но и всем необходимым военным оборудованием, и даже деньгами. Я уже не говорю о таких банальных вещах, как медикаменты, бронежилеты, каски, системы связи и потому подобное", – говорит Черник.

Напомним, что РФ обвинила Азербайджан в нарушении режима тишины в Нагорном Карабахе.

В свою очередь Азербайджан разбомбил воинскую часть и взял под контроль высоты в Нагорном Карабахе.

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