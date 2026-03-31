Конфликт в Вашингтоне: Пентагон хочет установить боевые лазеры для защиты Гегсета и Рубио

Лазеры над Вашингтоном

На фоне войны с Ираном и роста угроз вражеского шпионажа Министерство обороны США рассматривает беспрецедентную меру безопасности. Пентагон планирует развернуть мощную антидроновую лазерную систему непосредственно в Вашингтоне, чтобы защитить резиденцию министра обороны Пита Гегсета и госсекретаря Марко Рубио от потенциальных атак.

Об этом пишет The New York Times.

Подозрительные дроны над военной базой

Оба американских высокопоставленных чиновника проживают на территории закрытой армейской базы Форт-Макнейр, расположенной на юго-западе Вашингтона. В последнее время там была зафиксирована необычная и крайне подозрительная активность беспилотников, что вызвало серьезную обеспокоенность среди военных. Появление неизвестных дронов спровоцировало обоснованные опасения относительно возможной слежки за двумя ключевыми фигурами национальной безопасности в условиях, когда Соединенные Штаты ведут активные боевые действия против Ирана.

Ситуация с беспилотниками оказалась настолько угрожающей, что руководство Пентагона на полном серьезе рассматривало возможность срочного переселения обоих министров в более безопасное место. В то же время, специальная армейская оперативная группа уже максимально усилила свои антидроновые меры. Как объяснили военные, это необходимо сделать немедленно, чтобы обеспечить полную безопасность военнослужащих и гражданских лиц, круглосуточно работающих и проживающих на территории базы Форт-Макнейр.

Риски для гражданской авиации и спор с FAA

Инициатива военных столкнулась с жесточайшим сопротивлением со стороны Федерального управления гражданской авиации (FAA). Размещение мощных боевых лазеров вблизи Форт-Макнейра придаст невиданному уровню сложности к и без того перегруженному воздушному пространству над Вашингтоном. Дело в том, что база расположена всего в 3,2 километрах от оживленного Национального аэропорта имени Рональда Рейгана.

Ситуация осложняется еще и тем, что FAA сейчас находится под пристальным вниманием общества и политиков после нескольких ужасающих авиакатастроф. В прошлом году в результате столкновения армейского вертолета и регионального пассажирского самолета над рекой Потомак погибли 67 человек. А совсем недавно, 22 марта, два пилота Air Canada погибли при посадке в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке из-за столкновения с пожарной машиной. Чиновники панически боятся, что невидимый луч лазера может внезапно ослепить пилотов пассажирских лайнеров или повредить обшивку самолетов, повлекшие новые массовые жертвы.

«То, что пилоты действительно хотят знать — это, на что именно им следует обращать внимание во время полета в таких зонах и к чему быть готовыми», — отмечает издание.

Техасский прецедент и испытание системы LOCUST

Следует отметить, что спор между ведомствами по использованию лазерной системы, известной под названием LOCUST, продолжается уже не первый месяц. Ранее Пентагон пытался развернуть ее на южной границе с Мексикой для эффективной борьбы с разведывательными дронами жестоких наркокартелей. Тогда конфликт дошел до абсурда: в феврале этого года, когда военный лазер несколько раз по ошибке выстрелил по обычному воздушному шару вблизи Эль-Пасо, FAA отреагировало молниеносно и полностью закрыло все воздушное пространство над городом на 10 дней. Возобновить полеты удалось только после жесткого ультиматума возмущенного Белого дома.

Чтобы успокоить озабоченных авиаторов, в начале марта представители Пентагона и руководство FAA провели масштабные совместные испытания системы LOCUST на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Лазер тестировали в самых разных экстремальных условиях, в том числе намеренно стреляли лучом на полной мощности прямо по фюзеляжу реактивного самолета в течение восьми секунд. Впоследствии военные официально отчитались, что система сработала идеально и не нанесла никаких структурных повреждений воздушному судну, однако чиновники FAA все равно взяли длительную паузу на изучение возможного влияния лазера на зрение пилотов.

Давление Белого дома и позиция Дональда Трампа

Этот затяжной межведомственный конфликт достиг своего апогея в текущем месяце во время бурного и напряженного совещания по вопросам национальной безопасности в Белом доме, которым лично руководил госсекретарь Марко Рубио. Высокопоставленные представители Минобороны открыто давили на министра транспорта и администратора FAA, в ультимативной форме требуя немедленно согласовать использование антидроновых лазеров в столице. Для решения этой патовой ситуации сейчас серьезно рассматривается компромиссный вариант: выпуск специального постоянного оповещения (NOTAM), которое строго предупреждало бы пилотов о необходимости быть максимально осторожными и обязательно включать технологии трансляции своего точного местонахождения.

Сам президент Дональд Трамп целиком и полностью поддерживает скорейшее внедрение этой инновационной технологии. Во время недавнего брифинга по ходу войны с Ираном американский лидер очень высоко оценил все преимущества лазеров, назвав их значительно более дешевой и более эффективной альтернативой традиционным ракетам-перехватчикам. По его амбициозным прогнозам, уже совсем скоро новейшие лазерные системы будут способны выполнять ту же сложную боевую работу, что и сверхдорогие ракетные комплексы Patriot, но за несравнимо меньшие средства налогоплательщиков.

