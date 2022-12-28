Конфликтный и амбициозный: владелец ЧВК "Вагнер" перессорился едва не со всеми элитами РФ

Владелец "группы Вагнера" настроил против себя "питерских друзей" диктатора, ФСБ, Минобороны России и Администрацию Путина.

Российский олигарх и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин все больше конфликтует с российскими элитами. И теперь не только из Минобороны и Генштабом РФ, но даже с чиновниками Администрации президента и "старыми друзьями" Путина из Петербурга.

Об этом пишет российское издание "Важные истории".

"Друзья Путина"

По информации издания, у Пригожина усложнились отношения со старыми друзьями Путина, и в частности с основным владельцем петербургского банка "Россия" Юрием Ковальчуком, входящим в ближайшее окружение диктатора.

"Со времени работы в Петербурге Путин жил в двух мирах. Один мир — это круг приличных людей, тот самый дачный кооператив "Озеро", объединивший коллег, сослуживцев и соратников Путина (куда входит и Ковальчук). А другой мир — это бывшие уголовники или люди, так или иначе связанные с криминалом", — говорит источник издания, приближенный к окружению Путина.

Отмечается, что Путин общался с уголовниками и своими старыми друзьями. Однако последние не давали выходцам из криминального мира слишком подняться в иерархии.

"Те из них, кто упоминал о знакомстве с президентом и пытался это использовать, оказывались либо на кладбище, как охранник Роман Цепов, либо в тюрьме как лидер тамбовской группировки Владимир Кумарин", — говорит источник.

Однако война в Украине разрушили устоявшийся уклад вещей. Пригожин необходим Путину, потому решил воспользоваться этим и влиять на политические процессы. "Друзья Путина" пока ничего с этим не могут сделать — владелец ЧВ "Вагнера" сейчас очень ценен для диктатора.

Администрация президента РФ

Пригожин "побил горшки" с влиятельным Сергеем Кириенко — первым заместителем руководителя администрации президента, которого называют новым "куратором" оккупированных территорий.

Кириенко обеспокоен тем, что Пригожин, имеющий личный доступ к Путину, может подорвать "монополию" заместителя АП по контролю на захваченных территориях.

Администрации не нравится, что олигарх позволяет себе публичную критику в адрес некоторых губернаторов, в частности – губернатора Петербурга Александра Беглова.

"Пригожин как самостоятельный игрок с его близостью к президенту и медийным ресурсом вызывает беспокойство администрации, поскольку она не может контролировать ни его самого, ни его медиа", — говорится в статье.

Минобороны и Генштаб

Конфликт Пригожина с министром обороны Шойгу и главой Генштаба Герасимовым наверняка самый публичный.

В частности, Пригожин поддержал скандального руководителя Чечни Рамзана Кадырова.

Так, в одном из последних конфликтов "вагнеровцы" записали видеообращение, обложив матом начальника Генштаба Герасимова: "Начальник Генерального штаба! Ты пи*ор. У нас нет снарядов".

ФСБ

В издании утверждают, что ФСБ недовольно активностью Пригожина в российских колониях, где он вербует зеков.

"Отправление вооруженных зеков на войну в Украину, бандитов и убийц, с радикальными рекомендациями "убивать", "истязать" и "хоть горло перерезать" — не тот подход, который устраивает ФСБ", — говорится в статье.

Отмечается, что в ФСБ боятся ответственности за последствия возвращения в РФ даже части "вагнеровцев".

Ранее Пригожин сравнил "прогнозы" заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на 2023 год с "эротическими фантазиями".