Конфликты в мире показали, что глобальная система безопасности перестала работать – Эрдоган

По словам президента Турции, после Украины свою несостоятельность и банкротство международный порядок безопасности продемонстрировал в Газе.

Существующая в мире глобальная система безопасности полностью утратила свою функцию, свидетельством чему являются современные конфликты, в частности, в Украине. Встречи в Анталии и Стамбуле в начале широкомасштабного вторжения России в Украину были шансом прекратить войну, но не получили поддержки.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на церемонии открытия Антальйского дипломатического форума, сообщает "Укринформ".

"Конфликты в Сирии, Йемене, Ливии и в последнее время в Украине показали нам, что нынешняя глобальная система полностью потеряла свою функцию. В этих кризисах, в центре которых географически находится наша страна, международные институции и организации, особенно Совет Безопасности ООН, не смогли принять меры, чтобы остановить кровь, слезы и разрушения", – сказал Эрдоган.

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Президент Турции отметил, что инициативы Турции по прекращению российской агрессии в ее начале с инициативами проведения встреч в Анталии и Стамбуле не получили необходимой поддержки.

"Исторический шанс, который мог бы спасти жизнь десятков тысяч людей и предотвратить страдания, был потерян, точнее саботирован", — сказал он.

По словам Эрдогана, после Украины свою несостоятельность и банкротство международный порядок безопасности продемонстрировал в Газе.

Президент Турции также отметил, что его страна будет продолжать усилия для дипломатического урегулирования современных конфликтов.

“Пока мы даем дипломатии шанс и создаем простор. Пока мы это делаем, не преследуйте максималистские цели. Как мы всегда говорим, мира нельзя добиться со сжатыми кулаками. Нужна добрая воля, воля и решительность", – сказал Эрдоган.

По его словам, такой подход реалистичен, поскольку прогресса в разрешении всех конфликтов возможно достичь благодаря дипломатии и диалогу.

Напомним, президенты Турции и Украины вскоре могут провести очередную встречу по войне.

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