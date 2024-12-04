Конгресс не будет голосовать за дополнительную помощь Украине: Джонсон сделал важное заявление

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что избрание Дональда Трампа уже "меняет динамику российской войны против Украины".

До вступления в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа Конгресс не будет голосовать за предоставление дополнительной помощи Украине.

Об этом сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, передает Голос Америки.

"У нас есть новоизбранный президент, и мы собираемся подождать и взять на вооружение стратегию нового главнокомандующего по всему этому", — заявил он.

При этом политик подчеркнул, что избрание Дональда Трампа уже "меняет динамику российской войны против Украины".

"Я не ожидаю, что сейчас будет вынесено [на голосование] любое финансирование для Украины", сказал он.

Издание Politico уточнило, что в среду, 4 декабря, спикер Майк Джонсон отклонил просьбу администрации Байдена включить 24 миллиарда долларов помощи Украине в рамках ожидаемого законопроекта о краткосрочных расходах, который Конгресс должен принять до 20 декабря.

"Это не компетенция Джо Байдена сейчас принимать такое решение", - объяснил он журналистам.

В издании добавили, что административно-бюджетное управление включило запрос на финансирование в список, отправленный в Конгресс в конце прошлого месяца.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до конца срока действующего президента Джо Байдена Штаты передадут Украине помощь на всю сумму в 61 млрд долл., утвержденную Конгрессом.

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