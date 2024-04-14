Конгресс срочно рассмотрит помощь Израилю: возможно, и Украине — Politico

На следующей неделе Палата представителей США соберется и рассмотрит пакет помощи Израилю, это может быть тот же законопроект, содержащий помощь Украине.

Об этом информирует Politico.

В сообщении указывается, что руководство республиканцев в Палате представителей объявило, что на следующей неделе будет проголосована помощь Израилю, поскольку атака Ирана вызвала требования представителей обеих партий сделать это как можно быстрее.

"В свете неоправданной атаки Ирана на Израиль на следующей неделе Палата представителей отойдет от своего ранее объявленного расписания законодательных заседаний, чтобы рассмотреть законодательство, которое поддерживает нашего союзника Израиль и привлекает к ответственности Иран и его террористических ставленников", — говорится в заявлении. .

Пока неизвестно, какой именно законопроект собираются рассмотреть в Палате представителей, а именно о пакете помощи иностранным государствам, который объединяет финансирование Израиля с помощью Украины и Тайваня.

Скализ сказал, что "дополнительная информация… будет предоставлена".

Напомним, ранее сообщалось, что в Республиканской партии опасаются отставки спикера Джонсона из-за помощи Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что ЦАХАЛ подтвердил нападение Ирана на Израиль, армия готовится отразить атаку десятков дронов.

Читайте также: