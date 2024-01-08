Конгресс США достиг соглашения, которое поможет предотвратить шатдаун: детали

В Конгрессе США достигли соглашения по финансированию правительства в 2024 году, которое поможет предотвратить шатдаун.

Республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли соглашения о федеральных расходах в 2024 году, чтобы предотвратить частичную остановку правительства ("шатдаун").

Об этом пишет Reuters со ссылкой на спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона.

Общая цифра включает $886 миллиардов на оборону и $704 миллиарда на расходы, не связанные с обороной.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что этот проект приближает американцев к тому, "чтобы предотвратить ненужную приостановку работы правительства и защитить важные национальные приоритеты".

"Он исключает серьезные сокращения программ, на которые рассчитывают трудолюбивые семьи, и обеспечивает путь к принятию законопроектов о финансировании на целый год, которые отвечают интересам американского народа и не содержат какой-либо крайней политики", – говорится в заявлении главы Белого дома.

Ранее представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что США не будут оказывать Украине военную помощь на том уровне, как это было в 2022-2023 годах, но это не означает прекращения американской поддержки.

Читайте также: