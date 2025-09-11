Конгресс США одобрил оборонные расходы на 2026 год: сколько получит Украина

Конгресс США / © Associated Press

Палата представителей США приняла оборонный законопроект на $892,6 миллиарда на 2026 финансовый год, стартующий 1 октября. В этот бюджет, несмотря на сопротивление многих республиканцев, заложили $400 миллионов в программу помощи Украине в сфере безопасности.

Об этом пишет The New York Times.

«И демократы, и республиканцы отклонили предложение конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин сократить это финансирование для Украины», — пишут журналисты.

В законопроект также добавили требование, чтобы Пентагон отчитывался перед Конгрессом, если администрация будет планировать отменить или приостановить помощь Украине, уже одобренную Конгрессом США.

«Третий год подряд республиканцы добавляют новые ограничения, чтобы заблокировать инициативы по разнообразию, равенству и инклюзивности. Они вводят ряд климатических ограничений и увеличение потока списанного военного оружия в гражданскую огнестрельную программу, отталкивая от себя даже демократов, которые сначала поддерживали», — добавили в медиа.

Напомним, президент США Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет заявили, что на оборону выделят рекордный бюджет — триллион долларов. Эта цифра существенно превышает расходы на оборону в $892 млрд, которые запланировал Конгресс США на этот год.

В приоритетах — развитие стратегических направлений, в частности, системы противоракетной обороны «Золотой купол», обновление флота, модернизация ядерного потенциала, укрепление границ и повышение зарплат военным на 3,8%.

Отметим, что бывший министр обороны Ллойд Остин при президенте Джо Байдене также рекомендовал правительству США увеличить расходы на оборону, доведя их до одного триллиона долларов в ближайшие годы.