Конгресс США принял военный бюджет на 2026 год: сколько получит Украина

Сенат США 9 сентября поддержал законопроект об оборонной политике страны на бюджет на 2026 год. Это решение является ключевым, поскольку оно определяет не только объем финансирования армии США, но и стратегические направления оборонной политики государства.

Об этом пишет Bloomberg.

Финальную версию законопроекта доработают, после чего он поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

Согласно документу бюджет США на 2026 год предусматривает выделение 500 миллионов долларов на помощь Украине.

Законопроект является обязательным для принятия, ведь он определяет финансирование армии, военное строительство, разработку вооружений и ключевые направления оборонной политики США.

В нем предусмотрено продление действия «Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности» (USAI) до 2028 года и увеличение финансирования программы до $500 млн.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах есть влиятельные политические силы, для которых принципиально важна поддержка Украины. Они готовы помочь Киеву, несмотря на то, какую позицию в этом отношении имеет президент США Дональд Трамп и его окружение, и способны существенно влиять на масштабы этой поддержки.