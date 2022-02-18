Конгресс США принял законопроект, чтобы избежать правительственного шатдауна: детали

Законодательную инициативу поддержали 65 сенаторов.

Верхняя палата Конгресса США приняла законопроект, позволяющий временно продолжить финансирование федеральных учреждений страны и избежать правительственного шатдауна после 18 февраля.

Об этом пишет Укринформ.

За законодательную инициативу выступило 65 сенаторов, а против – 27, что теперь позволяет отправить законопроект на подпись главы Белого дома Джо Байдена.

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Таким образом, правительство США сможет функционировать и получать бюджетное финансирование до 11 марта нынешнего года, если до этого срока законодатели не придут к окончательному согласию по бюджету страны на 2022 финансовый год.

Напомним, что федеральное правительство США финансируется на основании схожей резолюции, принятой в начале декабря прошлого года. Она позволила продлить выделение средств из государственного бюджета до 18 февраля.

Отметим, что в США финансовый год завершается 30 сентября. Если бюджет на следующий год по сей день не утвержден, Конгресс принимает соответствующие законодательные инициативы, позволяющие продолжать финансирование федеральных учреждений на ограниченный срок в объемах предыдущего госбюджета.

После обострения борьбы в конгрессе между республиканцами и демократами шатдауны перестали быть редкостью в последние годы.

Добавим, что шатдаун – временная частичная остановка работы государственных органов.

В истории Соединенных Штатов шатдаун происходил 17 раз, последний раз – в 2018, предпоследний – в 2013 году, из-за несвоевременно принятого бюджета. Это — то же, что и прекращение работы правительства США.

В феврале 2019 тогдашний президент США Дональд Трамп подписал правительственный бюджет на 2019 и финансовый год, чем остановил шатдаун.

Шатдаун на паузе: Трамп подписал законопроект о временном возобновлении работы государственных учреждений