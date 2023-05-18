Конгресс США просит Байдена разблокировать поставки истребителей F-16 для Украины — New York Times

В американском Конгрессе просят президента Джо Байдена разблокировать поставки истребители F-16 в Украину. Группа, в которую вошли 14 демократов и республиканцев, направила в его администрацию соответствующее письмо.

Об этом сообщает издание New York Times.

Обращение координировал демократ от штата Мэн Джаред Голден. Политики подчеркивают, что передача этих современных самолетов украинским Вооруженным силам необходима для "эффективного прекращения этой войны на справедливых условиях".

"Как мы видели из-за того, что наши союзники поначалу не решались предоставить танки Украине, лидерство США имеет решающее значение для предоставления Киеву дополнительных ресурсов и новых возможностей", — говорится в письме Белому дому.

Авторы письма отмечают, что лидерство Соединенных Штатов имеет решающее значение для предоставления Киеву дополнительных ресурсов и новых возможностей. Конгрессмены добавляют, что это доказывают случаи первоначальной нерешительности союзников предоставить Украине танки.

Передача F-16.

The New York Times со ссылкой на собственные источники пишет, что Белый дом не позволяет начать обучение украинских пилотов на истребителях . США против даже, несмотря на то, что несколько европейских стран готовы передать Украине эти самолеты. Пока Вашингтон не даст согласия на пробные полеты, они не состоятся.

Тем временем Politico со ссылкой на источник в Минобороны США пишет, что якобы там не против передачи ВСУ самолетов. Впрочем, окончательное решение до сих пор не принято.

Также стало известно, что выступавший против предоставления Украине F-16 заместитель председателя Пентагона Ллойда Остина по политическим вопросам Колин Каль уходит в отставку. Произойдет это после июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

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