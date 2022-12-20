Конгрессмен и бывший пилот США рассказал, через сколько дней НАТО разобьет Россию: "Это похоже на шутку"

Бывший военный считает, что Россия быстро проиграла бы войну НАТО.
Конгрессмен и бывший пилот ВВС США Адам Кинзингер считает, что войска НАТО могли бы разбить российскую армию за три дня.
Об этом он написал в Twitter.
Кинзингер ответил на вопрос в соцсети о том, что если "войска НАТО такие сильные, то почему они до сих пор не победили Россию".
На это американский конгрессмен и бывший военный ответил: "Это похоже на шутку. Операция НАТО против России длилась бы три дня".
I'm hoping this is a joke. NATO vs Россия будет как реальный 3-й день действия. https://t.co/kf53SJhWE8— Adam Kinzinger #fella (@AdamKinzinger) December 19, 2022
Кто такой Адам Кинзингер
Кинзингер – американский политик, член Республиканской партии. Член Палаты представителей США от штата Иллинойс с 2011 года.
В 2003 году Кинзингер был зачислен в ВВС США, пилот Boeing KC-135 Stratotanker для миссий в Ираке и Афганистане, а позже пилотируемого самолета-разведчика в Ираке. После службы в Военно-воздушных силах Национальной гвардии был произведён в майор.
Также этот американский политик 2019 зарегистрировал проект закона о санкциях против судов-трубоукладчиков "Северного потока-2" и "Турецкого потока".
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