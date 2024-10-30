Конгрессмены призвали Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной

Закрытие украинского неба для российских ракет является одним из самых больших вызовов за все время полномасштабной войны.

Члены обеих партий Палаты представителей США призвали президента Джо Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной.

Об этомговорится в сообщении The Hill.

Представители Республиканской партии Джо Уилсон и демократ Стив Коэн направили письмо Байдену с просьбой "предоставить Польше полномочия перехватывать и нейтрализовать ракеты над Украиной, особенно угрожающие вторгнуться в воздушное пространство этой страны".

Запрос основан на том, что Польша может использовать свои щиты противовоздушной обороны и расширить их, что защитит польское небо от российских ракет, а также поможет Украине в защите.

В издании напомнили, что в ноябре 2022 года два польских фермера погибли в результате падения на территории Польши украинской ракеты. В марте российские ракеты, атаковавшие Украину, пересекли воздушное пространство Польши.

"Несмотря на то, что Россия продолжает эскалацию из-за гибридной войны — нарушения воздушного пространства, атаки на критически важную инфраструктуру и попытки дестабилизировать демократические институты — мы затруднились противостоять этим угрозам, позволив России вести войну против Альянса с минимальными последствиями", — заявили конгрессмены.

На фоне этого перехвата и нейтрализация ракет польскими ПВО над Украиной одновременно необходим и срочен как механизм поддержки Украины и защита передней линии границ НАТО, считают они.

Ранее глава МИД Польши назвал страну, которая способна остановить диктатора Путина. Радослав Сикорский уверен, что если не остановить кремлевского диктатора и позволить ему завоевать Украину, он подойдет к польской границе.

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