Конгрессмены призвали Байдена разрешить Украине удары вглубь России — СNN

Группа конгрессменов-республиканцев в Палате представителей призвала Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине России оружием США. Речь идет о вооружении большой дальности.

Об этом пишет CNN.

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Отмечается, что республиканцы написали главе Белого дома письмо в понедельник, 9 сентября. Он повторяет неоднократные призывы самого украинского правительства, в частности президента Владимира Зеленского.

Авторы издания подчеркивают, что он был направлен накануне визита госсекретаря Энтони Блинкена в столицу Украины в среду, 11 сентября, поскольку "администрация Байдена продолжает оценивать просьбу Киева нанести удары глубже России".

"Официальные лица США ожидают, что Блинкен, путешествующий в Украину с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми, во время своей поездки в Киев соберет информацию о том, как эти удары большой дальности будут учитывать более широкую стратегию Украины на поле боя. Великобритания также рассматривает возможность позволить Украине нанести более глубокий удар вглубь России с помощью собственной системы дальнего действия Storm Shadow", — говорится на сайте CNN.

"Мы будем внимательно слушать наших украинских партнеров. В ближайшие дни мы оба будем отчитываться перед премьер-министром, президентом Байденом. И я вполне надеюсь, что они обсудят это во время встречи в пятницу", — сказал американский дипломат в Лондоне во вторник, 10 сентября.

Позже во вторник на вопрос, снимут ли США ограничения, Байден ответил, что администрация сейчас это решает.

Напомним, главы Комитета иностранных дел Палаты представителей США Майкла Маккола сообщал ранее, что Блинкен во время визита в Украину сообщит о разрешении избивать вглубь России.

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