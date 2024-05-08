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Конгрессвумен Спартц, не поддержавшая помощь Украине, выиграла республиканские праймериз

Конгрессвумен Спартц, не поддержавшая помощь Украине, выиграла республиканские праймериз

Виктория Спартц победила на республиканских праймеризах в Индиане / Фото: Вікторія Спартц Facebook

Виктория Спартц получила номинацию от Республиканской партии на выборах в Палату представителей США.

Виктория Спартц, первая украинка в Конгрессе США, с высокой вероятностью сохранит свое место в Палате представителей (нижняя палата Конгресса). Она получила поддержку 39,1% избирателей на праймериз и получила номинацию от Республиканской партии.

Об этом пишет Indiana Star.

Ее основной соперник Чак Гудрич набрал почти на 6 процентных пункта меньше.

Спартц родилась в Носовке Черниговской области, эмигрировала в США в 2000-м в возрасте 22 лет.

После начала полномасштабной войны она одной из первых в Конгрессе призвала помочь Украине и много раз приезжала в 2022 году. В конце 2023 года ее позиция резко изменилась, она раскритиковала законопроект о помощи Украине. Весной 2024 года своими правками Спартц пыталась сбить помощь, затянуть ее рассмотрение и в конце концов отказалась за нее голосовать.

Спартц третий раз баллотируется в Конгресс от пятого избирательного округа в Индиане. Кандидаты от Демократической партии не побеждали на нем с 1990 года.

На всеобщих выборах в ноябре соперницей Спартц будет победительница праймериз Демократической партии Дебора Пикетт.

Напомним, лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис назвал условие, при котором американские войска вмешаются в войну в Украине.

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