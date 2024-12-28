Конкурент Шольца на должность канцлера ФРГ предположил, когда в Украине наступит прекращение огня

Германия должна получить международно-правовой мандат для участия в миротворческих силах на территории Украины.

Кандидат в канцлеры Германии от крупнейшего оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц считает, что сегодня до прекращения огня в Украине очень далеко.

Его заявление цитирует немецкое издание Die Zeit.

Об этом Мерц говорил, размышляя о возможных гарантиях безопасности Украины для обеспечения возможного прекращения огня в войне с Россией.

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“Я не могу представить, чтобы что-то происходило в этом направлении [предоставлении гарантий безопасности] сегодня, потому что мы очень далеки от такого прекращения огня. Это все вопросы, которые нужно прояснить в ближайшие несколько недель, возможно, месяцев", — сказал он.

По его словам, Германия должна получить международно-правовой мандат для участия в миротворческих силах на территории Украины.

"Если есть мирное соглашение и если Украине нужны гарантии безопасности, то мы можем обсуждать это только при наличии идеального мандата по международному праву. Пока я этого не вижу", — сказал лидер ХДС.

Также Мерц высказался за поставку Украине крылатых ракет Taurus.

В этом контексте он отметил, что три страны – США, Франция и Великобритания – уже поставляют Украине аналогичные системы вооружения.

"Они не стали стороной конфликта в результате этой поставки", — сказал Мерц, добавив, что ракеты Taurus являются "кирпичиками в восстановлении мира в Украине".

Напомним, в начале декабря кандидат на должность канцлера Германии лидер ХДС Фридрих Мерц встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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