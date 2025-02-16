Конкурент Шольца сделал важное заявление о ракетах Taurus для Украины

Военную помощь Украине нужно будет согласовать с другими странами.

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц, которого считают главным конкурентом действующего главы правительства Олафа Шольца на предстоящих выборах, не возражает против поставок крылатых ракет Taurus для Украины. Но при одном условии.

В ходе дискуссии на Мюнхенской конференции, которую транслировало "Суспільне", он заявил, что такую военную помощь Украине нужно будет согласовать с другими странами.

"Мы должны быть готовы поставлять это [ракеты Taurus для Украины], но только если у нас есть согласование с европейскими партнерами", — сказал Фридрих Мерц, возглавляющий политический альянс ХДС/ХСС.

Также читайте Война в Украине могла бы закончиться быстрее: что сказали Шольц и Мерц на дебатах

Немецкий политик напомнил, что сейчас есть, по крайней мере, две страны, поставляющие дальнобойные ракеты Украины — Франция и Великобритания. По его мнению, европейские партнеры Украины должны скоординировать совместные усилия по этому направлению.

"Мое личное мнение, что мы будем поставлять это оборудование в Украину, но в согласованных европейских рамках", – добавил он.

Напомним, действующий канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что не будет поставлять Украине крылатые ракет Taurus, поскольку американский президент Дональд Трамп считает "неправильным решением" предоставлять Киеву дальнобойное оружие.

Читайте также: