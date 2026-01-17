- Дата публикации
«Консерва» вместо госпитализации: Кадыров пытается скрыть тяжелое состояние сына
Видео с Адамом Кадыровым, опубликованным на канале «дон-дона» старшего, оказалось смонтированным за сутки до его ДТП.
В Telegram-канале главу Чечни Рамзана Кадырова опубликовали видео-"консерву» с его сыном 18-летним Адамом после новостей о ДТП и его госпитализации.
Об этом пишет российское издание «Важные истории».
На кадрах Кадыров-младший, которого отец назначил секретарем Совбеза Чечни, якобы обсуждает вопросы подготовки к выборам с силовиками. На самом видео нет звука, есть только сопроводительная музыка.
После совещания молодого Адама наградили очередной медалью — на этот раз за заслуги повышения безопасности оккупированной Запорожской АЭС.
Журналисты проанализировали метаданные видео и выяснили, что его смонтировали в программе Adobe Premiere Pro еще 15 января — за сутки до ДТП, в котором Кадыров-младший якобы пострадал и был госпитализирован.
Черновик файла назывался «СЫРОЙ\СОВЕЩЕНИЕ ДУСТУМ 15.01.2026». Дустум — кличка Адама.
«Дон-дона» младшего еще в пятницу санитарным бортом МЧС РФ отправили в Москву. Следом за ним в Москву вылетел Airbus Рамзана Кадырова, который на момент ДТП находился в Дубае.
Телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник утверждает, что Адам Кадыров помещен в девятый хирургический корпус Боткинской больницы в Москве. Это отделение экстренной хирургии. Кадыров-младший якобы расположен в спецчасти корпуса, куда пациенты поступают только по распоряжению главы Минздрава РФ или мэрии Москвы. По информации канала, Адам до сих пор находится в тяжелом состоянии.
Ранее в ГУР сообщили, что сам Рамзан Кадыров также при смерти — у него отказали почки.