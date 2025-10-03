"Консервы со взрывчаткой" по Европе: в каких странах Россия готовила теракты

Консервы / © euronews.com

Реклама

Польские прокуроры расследуют вероятную диверсионную операцию России, которая предусматривала контрабанду взрывчатки, замаскированной под консервированную кукурузу.

Об этом сообщило издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на Национальную прокуратуру и Агентство внутренней безопасности (ABW), пишет euronews.

По данным следствия, украинец, связанный с ГРУ, по имени Владислав D, привез контейнеры из Литвы, где он якобы выкопал их на кладбище, и оставил вблизи города Лодзь в центральной Польше.

Реклама

Военные эксперты отмечают, что объем взрывчатки, найденный в банках, мог бы уничтожить автомобиль и нанести смертельные ранения людям рядом.

Координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявил, что ГРУ планировало диверсии не только в Польше, но и в Литве и Германии, используя банки со взрывчаткой как боевую нагрузку для дронов.

Мотив операции официально не назван, однако среди возможных причин рассматривается активная поддержка Варшавой Украины в войне против России. С 2022 года Польша предоставила Киеву военную и гуманитарную помощь на сумму около €3,3 млрд, а также приютила около 1 млн украинских беженцев.

В прокуратуре уточнили, что дело рассматривается в более широком контексте гибридной войны России против Европы.

Реклама

В то же время инцидент совпал с волной нарушений воздушного пространства над странами ЕС. Накануне из-за «нескольких появлений дронов» был остановлен аэропорт в Мюнхене, где отменили 17 рейсов. Подобные случаи в последнее время фиксировали также в Дании, Норвегии, Польше, Эстонии и Румынии.

В Европе все громче обсуждают идею создания «стены от дронов» для защиты восточной границы от атак, в которых подозревают Россию. Москва же все обвинения отвергает, называя их «безосновательными».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Польше задержали агента российской военной разведки. Его подозревают в подготовке терактов в трех странах Евросоюза с использованием начиненных взрывчаткой консервных банок.