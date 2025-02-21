"Конспиролог и поклонник Трампа": Сенат США назначил Кеша Патела директором ФБР

Сенат Соединенных Штатов проголосовал за назначение Кеша Патела на должность директора ФБР, преданного сторонника действующего президента Дональда Трампа и конспиролога.

Об этом информирует CNN.

Всего за утверждение пакета проголосовал 51 сенатор, в то время как 49 выступили против. Против кандидатуры Патела вместе с демократами проголосовали сенаторы-республиканцы Сюзан Коллинз и Лиза Мурковски, впрочем, это не помешало поддержать кандидата Трампа.

Демократы заявили, что это назначение вызывает особую обеспокоенность, поскольку Трамп может воспользоваться этим, чтобы разделаться со своими политическими оппонентами.

Во время слушаний в Сенате Пател заявил, что во время его работы в ФБР не будет "никакой политизации" и "никаких карательных действий", а также обвинил демократов в том, что они выдергивают его фразы из старых комментариев.

"Отрывки информации часто вводят в заблуждение", – сказал Пател.

Ранее сообщалось, что в США утвердили кандидатуру министерства внутренней безопасности.

Мы ранее информировали, что США всколыхнули протесты против Трампа, Маска и DOGE.

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