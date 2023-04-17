Конспирологическая версия: российский оппозиционер оценил попытки Патрушева и Герасимова закончить войну

В России продолжают строить конспирологические теории. В этот раз секретарь Совета нацбезопасности РФ Патрушев и начальник Генштаба РФ Герасимов якобы хотели саботировать военные действия, чтобы ускорить окончание войны в Украине.

В России секретарь Совета национальной безопасности РФ Патрушев и начальник Генштаба РФ Герасимов хотели саботировать военные действия, чтобы ускорить окончание войны. Эксперты считают это конспирологической версией.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал российский оппозиционный политик и общественный деятель Дмитрий Гудков.

По его словам, Герасимов мог попытаться убедить фюрера Путина в том, что войну нужно кончать. Однако глава Кремля неадекватно отнесся к оценке боевых действий в нашем государстве.

“Я вполне могу согласиться с тем, что Герасимов, наверное, хотел как-то все это кончить. Он с самого начала понимал, что никакой легкой победной войны РФ не сможет организовать в Украине. Он все же военный человек и отлично понимает, что для захвата огромной 40-миллионной страны нужны совсем другие ресурсы. Но что касается Патрушева, я не очень уверен”, — подчеркнул Дмитрий Гудков.

Он также добавил, что Путину пытались донести информацию о прекращении войны. Но его советники продолжают говорить то, что ему нравится.

“А все возражавшие ставили под сомнение его решение, все они давно уже выдавлены или из страны, или из самой политической системы. Плюс неплохо сработала эта команда экономистов, которым удалось все-таки остановить экономический кризис», – подчеркнул общественный деятель.

Гудков считает, что оккупанты и дальше будут пытаться удерживать захваченные территории с помощью живого щита и "пушечного мяса".

“Война – это не просто попытка захватить какие-то новые территории. Война для Путина сейчас очень удобный способ управления страной. Потому что когда страна живет по законам военного времени, нельзя протестовать, нет никаких выборов. Граждане безропотно молчат, не критикуют власть, а любая критика карается уже практически сталинскими терминами. Это еще и способ удержания власти. И чем длиннее война, тем проще управлять страной. Это вообще закон любой диктатуры”, — подытожил Гудков.

Напомним, что у россиян запас высокоточных ракет близок к критично малому, поэтому враг пытается их экономить. В то же время ракетная опасность для Украины высока.

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