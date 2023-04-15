Конституционный совет Франции одобрил пенсионную реформу: страну накрыла новая волна протестов

В пятницу, 14 апреля, Конституционный совет Франции одобрил пенсионную реформу, которую не воспринимают многие граждане страны. Совет отклонил запрос оппозиции на проведение референдума.

Об этом сообщает France 24.

Из-за такого решения страну накрыла новая волна массовых протестов. После оглашения решения Конституционного совета тысячи жителей Парижа собрались в центре города. Митингующие поджигали мусорные баки, велосипеды и электросамокаты. Возникли и стычки с полицией.

Неспокойно также было в Лионе, Нанте, Марселе и Ренне. Кое-где полицейские применили слезоточивый газ и водометы, чтобы протестующие не ворвались в административные здания. В городе Ренн возмущенные активисты подожгли вход полицейского участка, сообщает Quest-France 35.

Le feu prend à la façade du commissariat de police #Rennes pic.twitter.com/AJjwGeikVo — Ouest-France 35 (@ouestfrance35) April 14, 2023

Оппозиционные политики подчеркнули, что "борьба продолжается", несмотря на решение властей, и "последнее слово будет за народом". Профсоюзы призвали президента Франции Эммануэля Макрона не подписывать закон об уменьшении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Они инициируют новые массовые протесты 1 мая.

Ранее мы сообщали, что португальцы вышли на протест из-за жилищного кризиса. Многотысячные митинги против стремительного роста арендной платы и цен на жилье прошли в Лиссабоне и других городах государства.

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