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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Суд Румынии окончательно поставил точку в выборах: жалоба Симиона отклонена (обновлено)

Конституционный суд Румынии признал безосновательной жалобу Джордже Симиона об отмене результатов президентских выборов, которые выиграл Никушор Дан.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Джордже Симион

Джордже Симион. / © Associated Press

Конституционный суд Румынии не удовлетворил иск Джордже Симиона об отмене результатов президентских выборов, признав его жалобу безосновательной.

Об этом сообщает Digi24.

В то же время Джордж Симион жестко раскритиковал решение Конституционного суда. Он заявил, что это продолжение "государственного переворота" и призвал к протестам.

"Конституционный суд продолжил государственный переворот! Все, что нам остается – бороться! Я призываю вас присоединяться ко мне сегодня и в ближайшие недели!"

В комментариях он добавил: "Очень скоро нас снова ждут выборы, и на этот раз мы должны быть значительно лучше подготовлены!"

Напомним, Симион, проигравший выборы действующему мэру Бухареста Никушору Дану, утверждал о якобы вмешательстве иностранных государств в избирательный процесс. В частности, он указывал на Францию, заявив, что ее спецслужбы влияли на ход кампании.

Эти заявления прозвучали после того, как соучредитель Telegram Павел Дуров сообщил, что к нему обращался глава французской разведки с просьбой ограничить доступ к "консервативным голосам" в Румынии накануне голосования. По словам Дурова, он на это не согласился.

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