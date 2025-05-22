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Суд Румынии окончательно поставил точку в выборах: жалоба Симиона отклонена (обновлено)
Конституционный суд Румынии признал безосновательной жалобу Джордже Симиона об отмене результатов президентских выборов, которые выиграл Никушор Дан.
Конституционный суд Румынии не удовлетворил иск Джордже Симиона об отмене результатов президентских выборов, признав его жалобу безосновательной.
Об этом сообщает Digi24.
В то же время Джордж Симион жестко раскритиковал решение Конституционного суда. Он заявил, что это продолжение "государственного переворота" и призвал к протестам.
"Конституционный суд продолжил государственный переворот! Все, что нам остается – бороться! Я призываю вас присоединяться ко мне сегодня и в ближайшие недели!"
В комментариях он добавил: "Очень скоро нас снова ждут выборы, и на этот раз мы должны быть значительно лучше подготовлены!"
Напомним, Симион, проигравший выборы действующему мэру Бухареста Никушору Дану, утверждал о якобы вмешательстве иностранных государств в избирательный процесс. В частности, он указывал на Францию, заявив, что ее спецслужбы влияли на ход кампании.
Эти заявления прозвучали после того, как соучредитель Telegram Павел Дуров сообщил, что к нему обращался глава французской разведки с просьбой ограничить доступ к "консервативным голосам" в Румынии накануне голосования. По словам Дурова, он на это не согласился.