Конституция ради установления мира: почему Армении нужны изменения

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Парламентские выборы в Армении завершились победой партии Никола Пашиняна, однако отсутствие абсолютного большинства усложняет дальнейшие конституционные изменения, необходимые для мира с Азербайджаном.

Как выборы в Армении изменят конституционные реформы, планы РФ и евроинтеграцию страны — читайте в материале РБК-Украина.

Результаты выборов: почему победа Пашиняна не полна

7 июня в Армении прошли парламентские выборы, по итогам которых правящая партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» сохранила лидерство, набрав 49,81% голосов.

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Однако менее 50% голосов делают эту победу неполной. Пашинян сохранил власть, но не получил достаточного мандата для изменения Конституции.

Внесение изменений в Конституцию является важнейшим политическим элементом окончательного мирного урегулирования и развития отношений Баку и Ереваном.

Дело в том, что в преамбуле действующей Конституции упоминается «Декларация о независимости», направленная на объединение Армянской ССР и Нагорного Карабаха, с начала 1990-х годов и до 2023 года признаваемого Советом Безопасности ООН оккупированной территорией Азербайджана.

Иными словами, используя преамбулу нынешней Конституции, реваншисты армянского политического истеблишмента могли бы легко начать новый виток регионального конфликта. А затем в своих пропагандистских медиа продвигать тезис о том, что для этого в армянском законодательстве существует определенная легитимная основа.

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Россия и реваншисты: попытки дестабилизации региона

В то же время реваншистская прослойка, открыто поддерживаемая Россией, потерпела поражение на выборах. Самвел Карапетян и Роберт Кочарян лишены возможности перезапустить отношения с Путиным, начать милитаризацию страны и открыто готовиться к новой войне. Но они могут препятствовать Пашинян в проведении конституционной реформы. Потому что главным выгодоприобретателем нестабильности на Кавказе является Россия.

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией выгоден и странам региона, и Турции с Европой и США. Кремль, который в течение трех десятилетий выступал геополитическим арбитром в регионе, потеряет остатки своего влияния.

«В течение десятилетий РФ удерживала конфликт в замороженном состоянии, используя свое военное присутствие и роль посредника для давления как на Армению, так и на Азербайджан», — отмечала в августе 2025 года Financial Times.

Именно поэтому администрация Путина приказала пропагандистским СМИ подавать результаты выборов в Армении как поражение прозападного Пашиняна, акцентируя внимание исключительно на недостижении 50%. Об этом независимому изданию Meduza рассказал сотрудник одного из лояльных Кремлю медиа.

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Легко предположить, что пророссийски настроенные чиновники на Кавказе и в ЕС, а также многочисленные «полезные идиоты» вскоре начнут громко призывать к подписанию мира между Азербайджаном и Арменией «как есть» — не дожидаясь конституционных реформ.

Но под мирной оболочкой этих лозунгов уже сейчас можно рассмотреть кремлевскую методичку, призванную сеять хаос в регионе традиционных интересов России.

Европейский путь и необходимость конституционных изменений

Международным экспертам и обществу важно помнить, что мирный договор на Кавказе не сводится к нормализации отношений между Пашиняном и Алиевым. Это должен быть перезапуск отношений двух народов, народов, избравших курс на сотрудничество, открытость и процветание. И дело не только в угрозе новой войны.

Без подписания полноценного мирного договора и внесения поправок в Конституцию невозможно разблокирование региональных коммуникаций — об этом неоднократно заявляли лидеры Азербайджана и Турции.

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В то же время именно «открытие» региона является самым прямым путем экономического процветания и реальной переориентации Армении из России на Европу.

Пашинян неоднократно демонстрировал, что понимает и признает необходимость внесения изменений в Конституцию. Здесь уместно вспомнить его цитату, где он сравнивает Армению с человеком в красной одежде, которому нужно пройти по дороге, вдоль которой с обеих сторон стоят быки.

В том же интервью 2024 года он заявил, что «в красных одеждах мы не сможем пройти этот путь», имея в виду именно необходимость конституционной реформы.

Будущее Армении: отказ от логики прошлых конфликтов

Почти 50% проголосовавших за Пашиняна 7 июня избирателей являются индикатором того, что народ Армении прекрасно понимает эти детали. Значительная часть армянского общества готова к переменам и желает их.

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Несмотря на отсутствие абсолютного большинства, позволяющего ему самостоятельно инициировать референдум, армянский премьер все еще может запустить процесс изменения Конституции, если заручится поддержкой части оппозиционных депутатов. Аналитический центр Европейского Союза EUISS отмечает, что «именно здесь будут сосредоточены усилия России по срыву мирного процесса».

Армении нужна Конституция, работающая на завтрашний день, а не удерживающая страну в политике конца 1980-х годов. Южный Кавказ де-факто живет в другой реальности, а Карабах больше не является предметом переговоров.

Если армянский народ действительно стремится к миру, экономическому развитию и открытию региональных коммуникаций, ему предстоит сделать следующий шаг — убрать из правовой системы все, что мешает Армении выйти из логики конфликта и сосредоточиться на развитии страны.

Этот курс объективно необходим не только для Армении и Азербайджана, но и для всего региона и Европейского Союза.

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Напомним, ранее Никол Пашинян заявил, что Армения пока не видит оснований для проведения референдума по выбору между членством в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

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