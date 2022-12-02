Консульство Украины в чешском Брно эвакуировали из-за подозрительного свертка: что там обнаружили

Бандероль содержала ткани животного происхождения.
Украинское консульство в чешском Брно эвакуировали 2 декабря из-за подозрительного пакета, доставленного в дипломатическое представительство. Эвакуированы шесть сотрудников.
Об этом сообщает Радио Прага со ссылкой на чешскую полицию.
Пакет был похож на те, которые доставляли в Испанию. Именно поэтому консульство и ближайшие соседние здания были эвакуированы с помощью пожарных.
"Наш консул в Брно вызвала полицию. Полученная посылка выглядела подозрительно", - сообщила пресс-секретарь посольства Украины в Праге Татьяна Окопная.
Пакет проверили с помощью рентгена. Позже появилось сообщение полиции, что бандероль содержала ткани животного происхождения.
Напомним, посольства и консульства Украины в шести странах получили окровавленные посылки, в пакетах также были глаза животных. Речь идет о посольствах в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральных консульствах в Неаполе и Кракове, консульствах в Брно.
30 ноября на территории украинского посольства в Мадриде раздался взрыв. Из-за него госпитализировали мужчину. Взрывчатка была в конверте.
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