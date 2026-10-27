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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Контрабанда на более чем 2 млн грн: на границе с Польшей у украинца изъяли яхту Regal

На пункте пропуска Будомежа польские пограничники изъяли у 44-летнего украинца моторную яхту Regal стоимостью 200 тысяч злотых из-за поддельных идентификационных номеров.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Яхта Regal на трейлере

Яхта Regal на трейлере / © inpoland

44-летний гражданин Украины пытался ввезти в Украину через Польшу проворную яхту на трейлере. Однако этому помешали пограничники на пограничном посту Любачев в Подкарпатском воеводстве.

Об этом пишет сайт о Польше In Poland.

Инцидент произошел на пограничном переходе в Будогранице 24 октября. На проверку явился 44-летний гражданин Украины, перевозивший моторную яхту Regal на трейлере.

Пограничники помешали попытке ввоза яхты из Польши в Украину. В ходе проверки были обнаружены разногласия в идентификационных номерах судна и дате производства. Стоимость яхты оценивается около 200 тысяч злотых (это примерно 2,3 миллиона гривен — ред.).

Водное средство изъяли, а 44-летнего водителя опросили как свидетеля.

Пограничная служба сейчас расследует происхождение лодки.

Ранее мы писали о том, какие категории украинских беженцев получают самые высокие зарплаты в Польше. Медианные доходы большинства украинских беженцев в Польше остаются ниже средних по стране, однако мужчины в возрасте 25–34 лет и 45–54 лет сумели опередить местных работников по уровню зарплат.

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