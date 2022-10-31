Контрабанда украинского оружия в Финляндию: МВД Украины разоблачило фейк в финской прессе

МВД Украины разоблачило фейковую информацию о канале контрабанды украинского оружия в Финляндию.

На портале МВД представлено опровержение недостоверной информации.

Речь идет об интервью издания Yle со старшим комиссаром Национального бюро расследования (Keskusrikospoliisi) Кристером Альгреном. Речь шла о наличии в криминальной полиции Финляндии данных о вероятности попадания оружия, предназначенного для украинских военных, к преступным группировкам в этой стране.

"В материале указано, что это стрелковое оружие уже в Финляндии, более того, его заходили и в других скандинавских странах", – добавляют в украинском ведомстве.

МВД Украины официально выяснило правдивость изложенных у материалов данных у своих финских коллег. Последние отрицали существование фактов изъятия такого оружия украинского происхождения на финской территории.

"Соответствующее пространное возражение уже готовит упомянутое финское издание, ведь есть все основания полагать, что изложенная в статье информация "несколько додумана журналистом и не соответствует словам представителя полиции, у которого брали интервью". Также отсутствие информации о существовании подобного канала нелегального перемещения оружия из Украины подтвердили и представители правоохранительных органов других стран", – отметили в МВД.

Для проверки приведенных в интервью фактов от МВД Украины послан запрос в Финляндию, Швецию, Данию с помощью коммуникационной системы Европола.

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