"Контракт или тюрьма": в РФ силовики заставляют мигрантов идти служить — ISW

Российские силовики 20 октября совершили рейд на мечеть в городе Котельники Московской области, задержали несколько десятков мусульман, доставили их на автобусах в военкоматы и заставили подписать контракты на прохождение военной службы. Таким образом, российские власти решают проблемы с мобилизацией, привлекая мигрантов из Средней Азии.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Среди тех, кто находился в мечети на момент рейда, был 25-летний финалист шоу "Перепой звезду" Мамут Усеинов, который и рассказал детали происшествия. По его словам, в минувшую пятницу группа ОМОН под предлогом проверки документов загнали в автобус всех находившихся в мечети мужчин и отвезли в город Люберцы.

"Привезли в военкомат г. Люберцы, где была организована медкомиссия. Меня сочли годным к службе и перевезли в пункт сбора контрактников в г. Балашиха, на Восточное шоссе. Вечером нам объявили, что все должны подписать контракт на год, или тюрьма", – написал Усеинов в соцсетях.

На следующий день он узнал, что мужчин отправят воевать в Украину, но позже выяснилось, что речь идет о срочной службе в армии.

В публикации ISW говорится, что, согласно инсайдерским данным, российское военное командование направило во все управления Главного управления Следственного комитета приказ "обнаружить натурализованных граждан Российской Федерации, прибывших из стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и уклоняющихся от военной службы", и от Министерства внутренних дел России предоставить списки фамилий и адресов таких граждан.

Ранее представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов отметил, что в России продолжаются мобилизационные мероприятия, но они в большинстве своем носят скрытый характер. Он также рассказал о новой форме мобилизации – особенно бывшим военнослужащим.

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