Контрнаступление Украины только начинается, а ВСУ уже добились значительного прогресса — Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Украины против российских оккупантов еще только начинается, однако украинские силы уже добились "значительного прогресса".

Блинкен подчеркнул, что наступление ВСУ "было обеспечено значительной поддержкой со стороны Соединенных Штатов необходимыми средствами", однако "прежде всего, это результат чрезвычайного мужества и стойкости украинцев".

Об этом Блинкен заявил на пресс-конференции в Мехико.

"То, что они (украинцы – ред.) сделали, было очень методично спланировано", — заявил Блинкен.

По его словам, наступление украинцев "имеет одну четкую цель: вернуть земли, захваченные в результате агрессии России". Кроме того, Блинкен подчеркнул — несмотря на то, что "это только первые дни" контрнаступления, украинцы уже добились значительного прогресса, "особенно на северо-востоке".

Госсекретарь США предположил, что война в Украине еще будет продолжаться, ведь у России все еще есть "очень значительные силы и вооружения", которое она продолжает использовать "без разбора" против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры.

"Россия совершила эту агрессию. Я думаю, учитывая цену, которую она платит, она может и должна ее остановить", — сказал Блинкен.

Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов и давление на Россию показали свою эффективность, поэтому это не прекратится до окончания агрессии РФ против Украины.

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