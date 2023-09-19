Контрнаступление ВСУ, танки Abrams и военная помощь: основные заявления Остина на заседании "Рамштайн"

По словам Остина, Украина "уверенно продвигается вперед" во время своего контрнаступления.

Во вторник, 19 сентября, в Германии стартовало 15 заседание в формате "Рамштайн", на которое собралось 50 стран. На заседание уже прибыли министр обороны Рустем Умеров, министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Об этом говорится на сайте Минобороны США.

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Свое выступление глава Пентагона начал со слов благодарности бывшему министру обороны Алексею Резникову "за его тяжелый труд и преданность — и за все, что он сделал для свободной Украины в безопасном мире".

Поздравил нового министра обороны Рустема Умерова и выразил надежду на тесное сотрудничество с ним.

"На прошлой неделе у нас был хороший разговор, и сегодня утром у нас также была возможность сесть вместе. Рустем, я надеюсь на тесное сотрудничество с тобой и твоей командой. И я знаю, что все здесь тоже", — сказал он.

Контрнаступление ВСУ и танки Abrams

Также Остин прокомментировал украинское контрнаступление. По его словам, Силы обороны "уверенно продвигаются вперед".

"Сейчас, когда мы встречаемся здесь, украинские войска ведут тяжелую борьбу за возвращение своей суверенной территории от окопаных российских захватчиков. Контрнаступление Украины продолжает уверенно продвигаться вперед. И храбрые украинские войска прорывают прочно укрепленные рубежи российской армии агрессии. Прогресс Украины. ", — подчеркнул он.

Глава Пентагона добавил, что обещанные американские танки M1 Abrams в ближайшие дни будут в Украине. Когда именно – он не уточнил.

"Мы обеспечиваем подотчетность вкладов США через надежный мониторинг конечного использования. И мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими украинскими партнерами, чтобы обеспечить эффективное использование и защиту всей помощи ", – подчеркнул Остин.

Усиление украинских ПВО и боеприпасы

Он высказался, что во время этой Контактной группы будет обсуждаться усиление ПВО, чтобы оградить украинскую инфраструктуру от российских атак. Речь идет, в частности, о таких системах как Patriot, IRIS-T, HAWK, NASAMS, SAMP/T.

"В последние месяцы Россия продолжала атаковать порты Украины и ее зерновую инфраструктуру. Эти атаки уничтожили по меньшей мере 280 000 тонн зерна. Этого достаточно, чтобы прокормить 10,5 миллиона человек в течение года. Приступы России продолжают угрожать глобальной продовольственной безопасности и создают риск ненужных гуманитарных сил. по всей планете", — сказал Остин.

По его мнению, усиление ПВО "будет продолжать защищать критически важную инфраструктуру Украины, включая зерно и энергоносители".

Кроме того, глава Пентагона подчеркнул необходимость, чтобы Украина "получила боеприпасы для продолжения борьбы, включая боеприпасы калибра 155 миллиметров".

Как сообщили Общественному в пресс-службе министра обороны Германии, Борис Писториус не будет присутствовать на сегодняшнем "Рамштайне", поскольку у него обнаружили коронавирус.

Напомним, генерал США спрогнозировал, сколько времени нужно для полной деоккупации Украины.

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