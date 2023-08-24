"Контроль над "Вагнером" теперь у Путина": премьер Польши о возможных последствиях гибели Пригожина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался комментировать, есть ли гибель Евгения Пригожина несчастным случаем или нет. Он высказался о потенциальных ее последствиях.

Об этом сообщает Onet.

"Наблюдение за группой Вагнера переходит непосредственно к президенту Путину. Пусть теперь каждый ответит на вопрос, большую или меньшую угрозу сейчас представляют наемники, дислоцирующиеся в Беларуси", – отметил Моравецкий.

Премьер-министр добавил, что под руководством Владимира Путина наемников "Вагнера", безусловно, будут еще больше использовать для провокаций, шантажа, нападений и дестабилизации с целью срыва политики безопасности.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал авиакатастрофу в Тверской области, где погиб основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он подчеркнул, что Украина к этому не имеет никакого отношения. В то же время "все хорошо осознают, кто к этому причастен".

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