Контрразведка Британии переориентируется на борьбу с Китаем, Ираном и Россией.

Поддержка Великобританией Украины в войне против России привела к усилению шпионской активности.
Национальная служба контрразведкиВеликобритании МИ5 переориентирует свои усилия на борьбу со шпионами из Ирана, Китая и России.
Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники в правительстве.
В публикации указывается, что, несмотря на основной приоритет бороться с террористами, теперь МИ5 будет привлекать значительно больше ресурсов для операций против шпионов России, Китая и Ирана.
Британская разведка вмещает свой фокус из-за российской агрессии против Украины, увеличения китайских шпионов, а также из-за использования Ираном организованной преступности.
Источники в правительстве страны сообщили, что министры попросили МИ5 "переориентировать значительную часть своих усилий на борьбу со шпионажем, особенно с государственной угрозой со стороны Китая, России, а недавно также Ирана".
Также в британском правительстве заявили, что поддержка Великобританией Украины в войне против России также привела к усилению шпионской активности.
Издание пишет, что количество китайских шпионов в стране, занимающихся сбором информации, "не поддается количественной оценке".
Еще один источник сообщил, что 20 сотрудников посольства Китая в Великобритании, вероятно, работают как шпионы.
"Но количество агентов, гражданских лиц, завербованных китайскими спецслужбами, может исчисляться сотнями тысяч", – добавил источник.
Напомним, ранее сообщалось, что Британская разведка обнародовала количество убитых и раненых российских военных с начала войны.
Кроме того, мы ранее информировали, что правительство Британии обеспокоено из-за преступной деятельности российских шпионов.
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