Контрразведка Британии переориентируется на борьбу с Китаем, Ираном и Россией.

Поддержка Великобританией Украины в войне против России привела к усилению шпионской активности.

Национальная служба контрразведкиВеликобритании МИ5 переориентирует свои усилия на борьбу со шпионами из Ирана, Китая и России.

Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники в правительстве.

В публикации указывается, что, несмотря на основной приоритет бороться с террористами, теперь МИ5 будет привлекать значительно больше ресурсов для операций против шпионов России, Китая и Ирана.

Британская разведка вмещает свой фокус из-за российской агрессии против Украины, увеличения китайских шпионов, а также из-за использования Ираном организованной преступности.

Источники в правительстве страны сообщили, что министры попросили МИ5 "переориентировать значительную часть своих усилий на борьбу со шпионажем, особенно с государственной угрозой со стороны Китая, России, а недавно также Ирана".

Также в британском правительстве заявили, что поддержка Великобританией Украины в войне против России также привела к усилению шпионской активности.

Издание пишет, что количество китайских шпионов в стране, занимающихся сбором информации, "не поддается количественной оценке".

Еще один источник сообщил, что 20 сотрудников посольства Китая в Великобритании, вероятно, работают как шпионы.

"Но количество агентов, гражданских лиц, завербованных китайскими спецслужбами, может исчисляться сотнями тысяч", – добавил источник.

Напомним, ранее сообщалось, что Британская разведка обнародовала количество убитых и раненых российских военных с начала войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что правительство Британии обеспокоено из-за преступной деятельности российских шпионов.

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