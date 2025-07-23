Концерт превратился в чрезвычайное происшествие: дети с судорогами попали в больницу

Врачи / © pixabay.com

Реклама

Вечером 22 июля в церкви Святого Павла, расположенной вблизи Гарвардского университета в Кембридже (штат Массачусетс, США), во время бесплатного концерта французского детского хора стало плохо сразу восьми детям. Все они имели симптомы, похожие на судороги, и были доставлены в медицинские учреждения.

Об этом сообщила местная пожарная служба, передает АР.

По данным спасателей, угрозы жизни ни одного из пострадавших нет. Всего на происшествии находилось около 70 человек, другие посетители не пострадали.

Реклама

Первый сигнал в службу экстренной помощи поступил после того, как один ребенок начал терять контроль над телом. Когда пожарные прибыли, ребенок уже находился на улице и не имел активного приступа. Однако ситуация быстро усложнилась — еще семеро детей начали проявлять аналогичные симптомы, рассказал телеканалу WCVB руководитель пожарной службы Кембриджа Томас Кэхилл.

В ответ было привлечено специальное подразделение по реагированию на химические угрозы. Специалисты провели детальное обследование здания церкви, в частности с применением устройств для анализа воздуха. По результатам проверки опасных веществ или ядовитых газов обнаружено не было. Помещение дополнительно проветрили.

Отметим, что в тот вечер в храме проходило выступление французского хора Chœur d’Enfants d'Île-de-France — детского коллектива с более чем 50-летней историей, который участвует в мировом концертном турне 2025 года. Концерт в Гарвардском квартале был бесплатным и включал в программу как духовную, так и популярную французскую музыку.

Церковь Святого Павла и Гарвардский католический центр пока не дали официальных комментариев относительно события.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что в китайском городе Тяньшуй в одном из частных детских садов произошел масштабный случай отравления: более 230 детей были госпитализированыиз-за чрезвычайно высокого содержания свинца в крови.