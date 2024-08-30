Контуженная львица Юна, которую вывезли с Киева в Великобританию, сделала первые шаги – видео

Контуженная львица Юна, которая была спасена из охваченной войной Украины в Великобританию, впервые почувствовала траву под лапами.

Об этом сообщили в The Big Cats Sanctuary.

К началу войны трехлетняя Юна была заперта в комнате размером 3 на 4 метра в частном доме, где жила на холодном бетонном полу. Впоследствии ее спас Центр спасения диких животных. Во время атаки на Киев обломки российской ракеты упали вблизи центра, что повлекло за собой контузию, сотрясение мозга и потерю координации.

Драматическое спасение, совершенное убежищем для больших кошек, расположенным вблизи Эшфорда, графство Кент, позволило эвакуировать Юну через шесть стран в течение пяти дней. Сейчас львица провела неделю, акклиматизируясь в своем новом частном логове в приюте, и сделала первые шаги на открытом воздухе на траве.

Руководитель проекта Кэм Уитналл сказал: "Вся тяжелая работа окупилась в этот момент. Спасти Юну от войны в Украине, дать ей второй шанс на жизнь, а теперь видеть, как она впервые чувствует свежий воздух и траву – это невероятно особенное и прекрасное. Это была невероятная командная работа всех участников, и мы очень рады, что она так хорошо прижилась здесь, в большом кошачьем заповеднике".

Во время путешествия по всей Европе сотрудники The Big Cats Sanctuary обеспечили Юне плавный переход и отсутствие стресса, сидя с ней и разговаривая мягкими успокаивающими голосами. Начальная настороженность Юны начала исчезать, и она стала охотно подходить к своим попечителям, что свидетельствовало о значительном прорыве в ее эмоциональном восстановлении.

Она начала проявлять любознательность, царапая деревья и бревна, и смотрители говорят, что такое игривое поведение демонстрирует ее растущую уверенность в себе. Брайони Смит, куратор приюта, сказала: "Скорость, с которой Юна начала приспосабливаться к жизни в приюте, застала нас всех врасплох. Мы знаем, что у нас впереди еще долгий путь, но она уже сейчас демонстрирует удивительную смелость и даже немного дерзость, и мы не можем быть счастливее".

Планируется спасти остальных трех львиц – Амани, Лиру и Ванду – из Киевского центра спасения диких животных. Льва Рори забрали до временного содержания в Бельгии, пока в заповеднике строят новый вольер.

Благотворительная организация Big Cat Sanctuary собрала 350 000 фунтов стерлингов из 500 000 фунтов стерлингов, необходимых для завершения спасения.

Напомним, в июле в Шотландии скончался азиатский черный медведь из Донецкой области, которого спасли ВСУ. Животное умерло от анестезии.

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