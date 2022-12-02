Конвертный терроризм: почти два десятка украинских посольств получили письма с угрозами

Кулеба предположил, что за этим, вероятнее всего, стоит Россия или ее поклонники.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что 17 украинских посольств за границей получили письма с угрозами и запугиваниями.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью CNN.

По мнению дипломата, главная цель террора – запугать украинских дипломатов, чтобы они не помогали собственной стране.

На вопрос журналиста, кто может стоять за террором, Кулеба предположил, что скорее всего Россия или ее сторонники.

"Я испытываю соблазн сразу назвать Россию, потому что прежде всего нужно ответить на вопрос, кому это выгодно?. Возможно, этот террор – ответ России на дипломатический ужас, который мы создали для России на международной арене, и таким образом они пытаются дать отпор, проигрывая реальные дипломатические сражения одно за другим", — сказал он.

Конвертный террор против украинских дипломатов

30 ноября на территории украинского посольства в Мадриде раздался взрыв. В результате инцидента госпитализировали мужчину. На место происшествия прибыли испанская полиция и взрывотехники, территорию дипломатического ведомства оцепили. Позже посол Украины в Испании Сергей Погорельцев рассказал, что сверток со взрывчаткой адресовали лично ему, однако секретарша заподозрила опасность и вызвала охранника, чтобы тот проверил содержание посылки.

После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральных консульств в Неаполе и Кракове, консульства в Брно поступили окровавленные пакеты, у которых были глаза животных.

Взрывчатка в украинском посольстве в Мадриде: какие результаты расследования

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