«Координация санкций и поддержка Украины»: страны G7 договорились усилить давление на Россию

Страны G7 договорились усилить давление на Россию / © Associated Press

Страны Большой семерки согласились действовать вместе, чтобы заставить Россию прекратить войну против Украины.

Об этом говорится в совместном коммюнике после онлайн-встречи министров финансов 1 октября.

В документе отмечается, что агрессивные действия Кремля, в частности нарушения воздушного пространства НАТО и атаки по гражданским, абсолютно неприемлемы.

Министры подтвердили поддержку программ Международного валютного фонда и новых займов для Украины, что позволит укрепить государственные финансы и обеспечить устойчивость в условиях войны.

Большая семерка также согласовала дальнейшие ограничения для ключевых секторов российской экономики — энергетики, финансов и военно-промышленного комплекса. Эти меры должны сократить доходы и усложнить его способность вести войну.

«Мы будем использовать все доступные финансовые механизмы для остановки войны и установления мира», — говорится в заявлении.

Министры подчеркнули, что все шаги будут проходить в рамках международного права и законодательства стран G7. Они призвали к решительным действиям, чтобы поддержать Украину и остановить агрессию Кремля.

Ранее сообщалось, что впервые с начала полномасштабного вторжения Россия вынужденно уменьшает военные расходы. В проекте бюджета, представленном в Госдуму РФ, в 2026 году на оборону планируется выделить около $156 млрд вместо более $163 млрд в этом году.

Мы ранее информировали, что Европейская Комиссия представила странам-членам ЕС концепцию «репарационного кредита» для Украины, который планируют профинансировать за счет замороженных российских активов.