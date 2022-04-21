Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен провела брифинг.
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Копенгаген выделит около 90 миллионов долларов на оружие для Украины.
Об этом сегодня, 21 апреля, заявила Мэтте Фредериксен на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«То, что вам больше всего необходимо — оружие. Скажем прямо, мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, и будем делать это в будущем», — сказала она.
Фредериксен уточнила, что ее страна выделит почти более 600 миллионов датских крон (около 90 миллионов долларов) на оружие.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усилит свои системы химической, биологической и ядерной обороны из-за опасений, что Россия планирует использовать такое оружие против народа Украины.
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